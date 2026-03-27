Mai sunt două săptămâni până la Paște, iar carnea de miel este preferata românilor în această perioadă. Ciorba de miel, fritptura de miel, stufatul de miel și drobul sunt vedetele mesei de Paște. Pentru a vă bucura de sărbători cu liniște și siguranță, președintele ANSVSA a sfătuit românii să achiziționeze carne de miel doar din unități autorizate și înregistrate sanitar-veterinar. De asemenea, pentru a veni în sprijinul fermierilor, în această perioadă vor fi înființate piețe temporare de sacrificare.

Autoritățile recomandă românilor să cumpere carne de miel numai din locuri autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar precum, supermarket-uri, măcelării, abatoare, centre de sacrificare sau spații temporare legal amenajate și supravegheate de un medic veterinar oficial.

”Românii să achiziționeze produse doar din unități autorizate și înregistrate sanitar-veterinar. Controlele se intensifică în această perioadă. Românii pot consuma cu maximă încredere produse din unități autorizate și înregistrate sanitar-vetrinar”, a spus Alexandru Bociu, președintele ANSVSA, pentru G4Food.ro.

Șeful ANSVSA: „Se vor înființa târguri / piețe temporare de sacrificare și vor fi autorizate”

Carnea de miel va putea fi achiziționată și direct de la fermieri. Înainte de Paște vor fi înființate și autorizate târguri sezoniere, în care vor putea fi cumpărați și sacrificați miei. Cu o condiție importantă, avertizează președintele ANSVSA: carnea de miel să fie verificată și să aibă ștampilă de la medicul veterinar.

„Se vor înființa târguri / piețe temporare de sacrificare și vor fi autorizate. Carnea de miel obținută în centre de sacrificare amenajate temporar poate proveni numai din sacrificări efectuate la cererea directă a consumatorilor și numai după efectuarea examenului ante-mortem și post-mortem. Este important să fie prezent un medic veterinar și carnea să aibă ștampilă de la medicul veterinar”, a mai declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

În cazul mieilor sacrificați în centre temporare, marcarea trebuie să se facă cu marca de sănătate specifică, ovală, de către un medic veterinar.

Fermieri interesați să vândă în aceste târguri și piețe tmporare trebuie să deţină, printre altele, atestat de producător, carnet de comercializare, certificat de înregistrare, carnet de sănătate şi certificat sanitar-veterinar.

De exemplu, în piețele agroalimentare din Municipiul Brașov vor exista locuri temporare pentru comercializarea de miei. Vorbim despre Piața Astra, Piața Dacia, Piața Star, Piața Tractorul, Piața Bartolomeu. Fermierii vor putea comercializa miei doar din producţia obţinută în propria fermă/gospodărie. Locurile vor fi disponibile în perioada 01.04 – 05.04.2026 pentru paștele catolic, respectiv perioada 06.04 – 11.04.2026 pentru paștele ortodox.

Astfel de târguri temporare de sacrificare vor fi organizate și în alte județe.