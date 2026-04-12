De la mezeluri feliate la legume consumate crude, unele dintre cele mai banale alimente pot deveni surse de bacterii periculoase. Acestea sunt cele 10 alimente cu risc crescut de toxiinfecție alimentară, potrivit specialiștilor în siguranță alimentară, notează AllRecipes.com

Tot mai multe produse aparent banale pot deveni surse de toxiinfecții alimentare, mai ales atunci când sunt consumate crude sau manipulate necorespunzător.

De la mezeluri feliate și brânzeturi proaspete, până la legume sau lactate nepasteurizate, unele alimente sunt mai expuse contaminării cu bacterii periculoase precum Salmonella, Listeria sau E. coli.

Riscul nu ține doar de produs în sine, ci și de modul în care este depozitat, transportat sau pregătit în bucătărie.

Specialiștii în siguranță alimentară au identificat cele mai vulnerabile categorii de alimente și explică ce ar trebui să știe consumatorii pentru a reduce riscurile.

Cele mai riscante 10 alimente

Lista include:

mezelurile feliate (șuncă, curcan, pui – tip deli)

castraveții și alte legume consumate crude

laptele crud și produsele nepasteurizate

brânzeturile proaspete (tip Cotija, Queso Fresco sau echivalente)

germenii (de lucernă, ridiche etc.)

verdețurile cu frunze (salată, spanac, rucola)

carnea tocată de vită

ouăle crude sau insuficient gătite

carnea de pui crudă sau insuficient preparată

fructele de pădure

Mezelurile feliate (deli meat)

De multe ori pregătim rapid un sandviș cu șuncă, curcan sau pui, fără să ne gândim la riscuri. Totuși, mezelurile feliate se numără printre produsele cel mai frecvent asociate cu contaminarea cu Listeria, o bacterie periculoasă care poate provoca infecții grave, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

Problema apare după procesare: chiar dacă produsele sunt gătite, ele pot fi contaminate ulterior, în timpul manipulării sau depozitării.

„Mezelurile sunt deosebit de vulnerabile la Listeria monocytogenes deoarece bacteria preferă mediile reci și umede — exact ca interiorul frigiderului sau vitrinele frigorifice din magazine”, a explicat Jessica Gavin, specialist certificat în știința alimentelor. „Problema cu Listeria este că se poate dezvolta la temperaturi de până la aproximativ -0,5°C . Chiar dacă aceste produse sunt gătite în timpul procesării, ele se pot contamina ulterior, prin contact cu suprafețe contaminate. Este un microorganism foarte greu de eliminat, chiar și în condiții stricte de curățare și igienizare în unitățile de producție sau în vitrinele din magazine, motiv pentru care aceste produse sunt frecvent implicate în retrageri legate de siguranța alimentară.”

Castraveții

Legumele consumate crude, precum castraveții, pot deveni o sursă de contaminare dacă nu sunt spălate corect. Bacterii precum Salmonella pot ajunge pe suprafața acestora în timpul cultivării, transportului sau manipulării.

Pentru că sunt consumate frecvent fără preparare termică, riscul de ingestie a bacteriilor este mai mare.

„Spălați-vă mâinile cu apă caldă și săpun timp de 20 de secunde înainte de a manipula alimentele. Clătiți toate produsele, chiar și pe cele gata de consum, sub jet de apă rece pentru a îndepărta murdăria, bacteriile și reziduurile de pesticide, apoi uscați-le cu un prosop curat pentru a reduce și mai mult bacteriile de pe suprafață.”

Laptele crud și brânzeturile din lapte nepasteurizat

Laptele nepasteurizat nu trece prin procesul de eliminare a bacteriilor, ceea ce înseamnă că poate conține microorganisme periculoase precum Salmonella sau E. coli.

Chiar dacă este perceput ca „mai natural”, riscul microbiologic este semnificativ mai mare.

„Este important să înțelegem că laptele crud poate fi o sursă de toxiinfecții alimentare”, potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC). „Chiar dacă bunele practici din ferme pot reduce contaminarea, acestea nu pot garanta eliminarea bacteriilor periculoase.”

Din acest motiv, laptele crud și produsele obținute din acesta pot conține bacterii precum Salmonella sau E. coli.

În plus, există îngrijorări legate de reducerea capacității de monitorizare a calității laptelui, inclusiv în contextul testării pentru gripa aviară. Cu toate acestea, studiile arată că pasteurizarea rămâne eficientă.

„Laptele pasteurizat oferă aceleași beneficii nutriționale fără riscurile asociate consumului de lapte crud”, potrivit CDC. „Încă de la începutul anilor 1900, pasteurizarea a redus semnificativ bolile transmise prin lapte.”

Brânzeturile Cotija și Queso Fresco

La fel ca mezelurile, anumite tipuri de brânzeturi, precum cotija și queso fresco, sunt mai expuse contaminării cu Listeria, din cauza modului de producție și a condițiilor de păstrare.

„Aceste produse sunt adesea realizate din ingrediente crude care pot conține bacterii periculoase dacă nu sunt manipulate corect sau dacă nu sunt procesate pe echipamente curățate corespunzător. În plus, conținutul lor ridicat de umiditate creează un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor, iar unii agenți patogeni pot fi prezenți în mediul înconjurător, pe suprafețe, în scurgeri sau chiar pe persoanele care manipulează produsele.”

Din acest motiv, aceste brânzeturi prezintă un risc mai ridicat de contaminare, iar specialiștii recomandă ca femeile însărcinate și persoanele cu imunitate scăzută să le evite.

„Ceea ce face Listeria deosebit de periculoasă este faptul că poate supraviețui și se poate dezvolta chiar și la temperaturi scăzute, inclusiv în frigider”, a explicat Jessica Gavin. „Chiar dacă queso fresco este făcut din lapte pasteurizat, se poate contamina după procesare dacă mediul nu este curat. Brânzeturile din lapte nepasteurizat prezintă un risc și mai mare, deoarece bacteriile periculoase nu sunt eliminate.”