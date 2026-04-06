Prețurile ouălor cresc accelerat în Uniunea Europeană, depășind deja cu 37% media ultimilor cinci ani, în timp ce în unele state apar și primele semne de penurie. Criza este alimentată nu doar de gripa aviară, care a redus producția, ci și de cererea tot mai mare și de schimbările din sistemele de creștere a găinilor, în contextul în care Comisia Europeană pregătește reguli mai stricte pentru renunțarea la cuști, potrivit Euractiv.

În toată Europa, consumatorii plătesc mai mult pentru ouă, iar în unele cazuri se confruntă chiar și cu rafturi goale în supermarketuri. În urmă cu un an, o criză similară a afectat Statele Unite, unde lipsa ouălor, cauzată de gripa aviară, a devenit atât de severă încât autoritățile au apelat la importuri din UE. Acum, presiunea s-a mutat înapoi pe continentul european.

Prețurile ouălor în Uniunea Europeană sunt în prezent cu 37% peste media ultimilor cinci ani și continuă să crească, după un avans de 12% în ultimele șase luni, în majoritatea statelor membre.

O primă explicație este de natură imediată: gripa aviară. În 2025, focarele s-au extins pe scară largă în fermele din Europa. Aproximativ 3.000 de cazuri au fost raportate în rândul păsărilor domestice și sălbatice din 29 de țări europene doar în toamnă, o situație descrisă drept „fără precedent” pentru acea perioadă a anului, potrivit European Food Safety Authority.

Ca urmare, producătorii au pierdut un număr semnificativ de păsări, ceea ce a dus la scăderea producției de ouă în Europa, a declarat un reprezentant al European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products, Poultry and Game (EUWEP), organizație care reprezintă comercianții din sectorul ouălor și cărnii de pasăre. Controlul bolii este esențial pentru a evita fluctuații mari de preț în viitor, au subliniat aceștia.

Totuși, gripa aviară nu este singurul factor. Există și cauze structurale, pe termen lung, care influențează piața.

Cererea pentru ouă este în creștere în Europa

Europenii consumă tot mai multe ouă. Acestea rămân o sursă relativ ieftină de proteine, mai ales în contextul în care prețurile la carne au crescut semnificativ. În plus, sunt ușor de preparat, un avantaj într-o perioadă în care tinerii gătesc mai puțin, și se potrivesc cu tendințele actuale către diete bogate în proteine și alimente mai puțin procesate.

De exemplu, în Germania, consumul de ouă a crescut constant: în 2025, un german consumă în medie aproximativ 21 de ouă pe lună, față de 19 în 2022. În Franța, media a ajuns la 20 de ouă pe lună, comparativ cu 18 în urmă cu trei ani. Tendințe similare se observă și în alte țări din UE, precum Belgia și Italia.

În același timp, preferințele consumatorilor se schimbă. Tot mai mulți aleg ouă provenite de la găini crescute fără cuști, potrivit reprezentanților European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products, Poultry and Game (EUWEP), însă sistemele de producție nu reușesc să țină pasul cu această cerere.

Tranziția la free-range scade producția

Producția de ouă din Uniunea Europeană se îndepărtează treptat de sistemele bazate pe cuști.

Franța este una dintre țările cele mai avansate în producția de ouă free-range. „De fiecare dată când facem tranziția, reducem numărul de găini, ceea ce duce la o producție mai mică de ouă”, explică David Léger, fermier bio din Normandia și responsabil de sector în cadrul Federației Naționale de Agricultură Ecologică (FNAB).

Sistemele de creștere în cuști permit găzduirea unui număr mai mare de găini în același spațiu, prin utilizarea mai multor niveluri, explică el, în timp ce sistemele free-range se bazează exclusiv pe spațiul de la sol.

Totuși, nu toate țările își permit această tranziție. Unii producători din UE, în special din Europa de Est, întâmpină dificultăți în a ține pasul. „Se bazează pe sisteme de creștere în cuști relativ noi și trebuie să își recupereze investițiile”, a precizat un reprezentant al European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products, Poultry and Game (EUWEP).

La nivel european, Comisia pregătește noi propuneri privind bunăstarea animalelor, care ar putea include eliminarea treptată a cuștilor pentru găinile ouătoare. În acest caz, ar fi necesară „o perioadă lungă de tranziție”, precum și „protecție față de importurile de ouă produse în cuști”, avertizează EUWEP, atrăgând atenția asupra riscului de penurii și creșteri de prețuri.

Într-un interviu acordat Euractiv, Olivér Várhelyi, comisarul european pentru sănătate și bunăstare animală, a declarat că noile reguli privind cuștile ar urma să se aplice și importurilor.

Pentru David Léger, nu există însă o justificare economică solidă pentru menținerea sistemelor în cuști. „Mutarea unei găini din sistemul în cuști în cel free-range crește costul cu doar trei cenți per ou… nu este un preț prea mare pentru nimeni în Europa”, spune acesta.

El consideră că o ofertă mai limitată poate susține sustenabilitatea și bunăstarea animalelor. „Faptul că cererea de ouă crește nu înseamnă că producția trebuie să țină pasul cu orice preț… ideea de a satisface constant cererea pentru produse de origine animală devine depășită”, a concluzionat Léger.