Un nou trend viral pe rețelele de socializare transformă cafeaua de dimineață într-o băutură mai consistentă: combinația de cafea și iaurt grecesc poate aduce până la 11 grame de proteine per porție. Potrivit Verywell Health, mixul dintre cofeină și proteine ar putea contribui nu doar la un plus de energie, ci și la o senzație mai îndelungată de sațietate.

Cafeaua cu iaurt ar putea părea o combinație ciudată la prima vedere, dar este unul dintre cele mai noi trenduri de wellness care circulă pe rețelele sociale. Conceptul e simplu: adaugi câteva linguri de iaurt grecesc simplu în cafea ( de preferat cold brew sau cafea rece) și obții o băutură cremoasă, cu un aport ridicat de proteine.

Adăugarea a aproximativ ½ cană de iaurt grecesc degresat poate aduce în jur de 11 grame de proteine în ceașcă, transformând cafeaua într-o opțiune mult mai sățioasă comparativ cu variantele clasice (lapte, frișcă sau siropuri).

Combinația funcționează pe două planuri: cofeina oferă energie rapidă, iar proteinele contribuie la senzația de sațietate, ceea ce poate ajuta la reducerea gustărilor dintre mese.

Băutura poate fi ușor personalizată, în funcție de preferințe: poți adăuga apă de cocos pentru un gust mai fresh, scorțișoară pentru aromă sau chiar un praf de sare, care intensifică subtil dulceața naturală.

Pe scurt, „cafeaua cu iaurt” nu este doar un experiment viral, ci și o variantă interesantă pentru cei care vor să-și transforme cafeaua de dimineață într-un mic boost nutritiv.

Cum se prepară cafeaua cu iaurt

Trendul presupune adăugarea a câteva linguri generoase (sau aproximativ ½ cană) de iaurt grecesc simplu în cafea ( cel mai des într-un cold brew). Unele variante includ și apă de cocos, scorțișoară sau chiar un praf de sare. Rezultatul este o băutură care seamănă cu un latte cremos, dar cu un profil nutrițional mai valoros.

Deși rețeta originală nu oferă cantități exacte, cele mai populare variante conțin:

iaurt grecesc simplu, degresat

cafea ( de preferat cold brew sau cafea rece)

apă de cocos

opțional: scorțișoară și un praf de sare

Chiar dacă sună neobișnuit, în esență este o „cafea proteică” făcută acasă, din ingrediente integrale, fără pudre proteice sau creme artificiale.

Câtă proteină adaugă

Principalul avantaj al acestui trend este aportul de proteine.

O porție de aproximativ ½ cană de iaurt grecesc simplu, degresat, oferă în jur de 11 grame de proteine (în funcție de brand). Este semnificativ mai mult decât adaugă ingredientele clasice din cafea, precum laptele sau frișca.

Asta înseamnă că, printr-o schimbare simplă, cafeaua ta poate deveni o gustare mai consistentă — mai ales dacă obișnuiești să o bei pe stomacul gol.

O cafea care ține și de foame?

Există câteva motive pentru care această combinație poate fi mai sățioasă decât o cafea obișnuită:

Cofeină pentru energie: Cafeaua conține în mod natural cofeină, care poate crește nivelul de energie și reduce senzația de oboseală pe termen scurt.

Proteine pentru sațietate: Proteinele sunt printre cei mai sățioși nutrienți. Adăugarea lor în cafea poate încetini digestia și te poate ajuta să te simți sătulă mai mult timp, comparativ cu o cafea simplă. Poate fi util mai ales dacă vrei să eviți căderile de energie de la mijlocul dimineții sau să reziști până la următoarea masă.

Electroliți (opțional): Dacă adaugi apă de cocos sau un praf de sare, vei obține și mici cantități de electroliți, precum potasiu și sodiu. Totuși, cantitățile sunt reduse și, în general, nu sunt necesare decât dacă pierzi lichide prin transpirație intensă sau efort fizic susținut.

Pe scurt, combinația nu doar că îți oferă un boost de energie, dar poate transforma cafeaua într-o opțiune mai echilibrată din punct de vedere nutrițional.

Merită să încerci cafeaua cu iaurt?

S-ar putea să-ți placă dacă îți plac gusturile ușor acrișoare, vrei o metodă rapidă de a adăuga proteine dimineața sau preferi ingrediente cât mai naturale, în locul pudrelor proteice.

Pe de altă parte, nu este pentru toată lumea. S-ar putea să nu ți se potrivească dacă preferi cafeaua dulce, ai deja un mic dejun echilibrat sau nu îți place gustul iaurtului grecesc simplu.