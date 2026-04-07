Un nou fenomen alimentar ia amploare în Franța, unde tinerii din generația Z se îndreaptă tot mai mult către fast-food în detrimentul restaurantelor tradiționale. Potrivit CNN, un lanț de tip fast food a devenit viral pe rețelele sociale și ilustrează o schimbare radicală în obiceiurile de consum, chiar în țara considerată leagănul gastronomiei rafinate.

Paris — Unul dintre cele mai populare restaurante din capitala Franței nu are chef celebru, nici sală elegantă și nici măcar locuri la mese. De fapt, nu există deloc spațiu pentru a lua masa, iar meniul nu este unul revoluționar.

De la fine dining la fast-food: cum se schimbă gusturile în Franța

În ultimele luni, lanțul francez de fast-food Tasty Crousty, care vinde fâșii de pui crispy cu orez, a devenit viral și domină rețelele sociale, transformându-se într-una dintre cele mai populare destinații culinare din Franța.

„Este un adevărat hit pe social media”, spune Louise-Marie Kerboeuf, 19 ani, care a vizitat pentru prima dată un restaurant Tasty Crousty din Paris, în luna martie.

„E doar pui cu orez, dar porțiile sunt generoase și nu este foarte scump. Iar în perioada asta totul devine din ce în ce mai scump.”

Fenomenul reflectă un paradox: deși Franța este simbolul gastronomiei fine, peisajul restaurantelor se schimbă rapid, iar fast-food-ul și fast casual-ul cresc accelerat, în timp ce restaurantele tradiționale pierd teren.

Potrivit companiei de analiză Food Service Vision, sectorul a depășit pentru prima dată 20 de miliarde de euro în 2023 (+30% față de 2019) și a ajuns la aproximativ 21 de miliarde în 2024.

Estimările lui Bernard Boutboul, fondatorul Gira, arată că peste jumătate din veniturile industriei restaurantelor din Franța provin deja din fast-food și fast casual.

„Este colosal”, a declarat acesta pentru CNN.

Generația Z schimbă regulile în industria alimentară

Motorul acestei schimbări este generația sub 35 de ani, puternic influențată de social media și trenduri.

„Generația Z schimbă piața de câțiva ani buni”, spune Bernard Boutboul. „Este prima generație din Franța care este cu adevărat fan fast-food și street food. Dacă ai 25 de ani astăzi, ai crescut practic cu McDonald’s încă din copilărie.”

Potrivit Gira, cele mai populare preparate takeaway rămân sandvișurile, burgerii și pizza.

Totuși, un nou produs câștigă rapid teren: „crousty box”, o porție generoasă de orez cu sos cremos, fâșii de pui și topping dulce-picant, devenită virală, mai ales în rândul tinerilor.

Succesul viral vine cu riscuri: intervenția poliției la un eveniment fast-food

Lanțul Krousty Sabaïdi susține că a inventat „crunch box” în 2012, la Bordeaux, și are astăzi 34 de unități în Franța. Conceptul s-a extins rapid, iar Tasty Crousty s-a impus între timp ca lider de piață.

Rețeaua operează aproximativ 50 de restaurante în Franța, Belgia și Algeria și vizează extinderea în Canada, Maroc și Marea Britanie. O porție de pui crispy cu orez costă în jur de 9 euro.

Popularitatea fenomenului a dus și la incidente. Toamna trecută, o campanie Krousty Sabaïdi, realizată cu influencerul Fares Salvatore (peste 868.000 de urmăritori pe TikTok), a atras aproximativ 3.000 de adolescenți în centrul Parisului, pentru 1.000 de mese gratuite.

Situația a degenerat rapid: au intervenit forțele de ordine, s-au folosit gaze lacrimogene, iar opt persoane, dintre care șase minori , au fost reținute. Evenimentul a fost anulat la solicitarea autorităților.

Invazia fast-food-ului american în inima Parisului

Dincolo de lanțurile franceze virale precum Tasty Crousty și O’Tacos, cunoscut pentru tortilla cu pui kebab și cartofi prăjiți, brandurile americane de fast-food își extind agresiv prezența în Franța.

La doar câteva minute de Place de la République, zona a devenit un adevărat „coridor” al fast-food-ului american: Burger King, KFC (cu propria versiune de „crousty”) și McDonald’s sunt una lângă alta, iar Popeyes și Five Guys s-au deschis în apropiere în ultimii ani.

Piața este atât de saturată încât există două restaurante McDonald’s la mai puțin de 500 de metri unul de celălalt.

Cum a cucerit fast-food-ul american Franța

Intrarea McDonald’s pe piața franceză în 1979, odată cu deschiderea primului restaurant la Strasbourg, a fost un moment de cotitură, explică Bernard Boutboul.

Astăzi, Franța este cea mai mare piață a gigantului american în afara SUA, cu aproximativ 1.590 de restaurante. Strategia de expansiune continuă: compania își propune ca fiecare gospodărie să aibă un McDonald’s la cel mult 20 de minute distanță.

Planurile stârnesc însă rezistență, mai ales în comunitățile mici.

În localitatea Laroque (aprox. 1.700 de locuitori), o petiție lansată de activista Aisha Ghanty a strâns aproape 3.000 de semnături împotriva deschiderii unui restaurant.

„Refuzăm acest proiect, nepotrivit pentru satul nostru medieval, care ne-ar afecta calitatea vieții, mediul și echilibrul local”, se arată în petiție.

Ghanty, mutată aici în 2019 pentru liniștea și mediul protejat (zona face parte din rețeaua Natura 2000), spune că lupta va continua.

„Nu vom renunța. Vom face tot ce putem pentru a împiedica distrugerea comunității noastre de un restaurant fast-food”, a declarat ea pentru CNN.

Subiectul a devenit temă de campanie la alegerile locale din martie 2026, iar opoziția nu este un caz izolat: un proiect similar a fost blocat anul trecut la Angoulême, după refuzul autorizației de construire.

„Bucătăria de excelență”, în pericol

Pe fondul creșterii accelerate a fast-food-ului, o parte dintre cei mai importanți chefi din Franța avertizează că gastronomia de top este amenințată.

Aproximativ 70 de bucătari cu stele Michelin, printre care Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic și Arnaud Donckele, au semnat anul trecut o scrisoare deschisă privind riscul de „degastronomizare” — erodarea scenei fine dining.

Inițiativa, coordonată de jurnalistul Laurent Guez (Le Passe), indică mai multe cauze: creșterea costurilor la alimente și energie, lipsa de personal după pandemie și consumul mai precaut.

Grupul cere recunoașterea gastronomiei ca „excepție culturală”, pentru a putea beneficia de sprijin similar altor industrii creative.

Specialiștii subliniază însă că fast-food-ul nu concurează direct fine dining-ul, ci afectează mai ales bistrourile și cafenelele tradiționale.

Un alt paradox este cel al prețurilor: în Franța, fast-food-ul nu este neapărat mai ieftin — o masă la McDonald’s poate ajunge la aproximativ 11 euro, sumă pentru care se poate mânca și într-un bistro.

În același timp, experții atrag atenția că există diferențe importante între fast-food-ul american și cel dezvoltat local în Franța.

Fast-food „à la française”: între calitate și reinventare

Chiar dacă expansiunea fast-food-ului stârnește îngrijorări, unii specialiști spun că realitatea este mai nuanțată.

„Am fost recent într-un McDonald’s din New York și nu se compară. Când spunem că francezii sunt invadați de fast-food, trebuie să precizăm că este vorba, de fapt, de fast-food de calitate,” spune Bernard Boutboul.

Acesta subliniază că modelul francez diferă: McDonald’s folosește ingrediente locale, iar experiența include servire la masă și recipiente reutilizabile, după interzicerea produselor de unică folosință în 2023.

Boutboul îl indică pe Alain Cojean drept pionier al fast-food-ului de calitate în Franța. Rețeaua Cojean, lansată în 2001 la Paris, are astăzi circa 40 de locații și este certificată B-Corp, mizând pe ingrediente de sezon, produse organice și reducerea risipei.

„Alain Cojean era considerat nebun în 2001, dar a deschis drumul către fast-food-ul de calitate. Înainte de el aveam doar junk food,” spune Boutboul.

Modelul a inspirat și chefi cu stele Michelin, precum Mory Sacko sau Pierre Sang Boyer, care operează concepte fast casual în paralel cu restaurantele lor gastronomice.

„Fast-food-ul în stil franțuzesc este o combinație reușită,” adaugă Boutboul.

În acest context, specialiștii cred că fast-food-ul și gastronomia de top pot coexista, iar perspectivele rămân optimiste.

„Creativitatea tinerilor chefi din gastronomia franceză este, în acest moment, excepțională.”