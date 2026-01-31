Nu e greu de făcut și se înscrie în trendul prăjiturilor transformate în aperitive sărate. Lava cake, prăjitura de ciocolată cu miez lichid, devine o brioșă sărată din piure umplută cu brânză care curge.
Merge servită ca aperitiv, garnitură sau chiar ca preparat de sine stătător.
Ingrediente pentru lava cake cu cartofi și brânză
-
6 cartofi mari (alege o varietate făinoasă, potrivită pentru piure);
-
4 linguri de unt;
-
3 ouă;
-
200 g brânză Cheddar (tăiată în cuburi mari);
-
Sare și piper negru (după gust);
-
Puțin unt suplimentar pentru uns formele.
Preparare
-
Preîncălzește cuptorul la 180°C. Unge generos cu unt 4 forme rotunde de ceramică (ramekin-uri).
-
Înțeapă cartofii cu o furculiță și fierbe-i cu tot cu coajă până când devin moi. Imediat după ce i-ai scos din apă, pune-i într-un bol cu apă rece: acest „șoc termic” te va ajuta să îndepărtezi coaja foarte ușor.
-
Decojește cartofii cât sunt calzi încă și zdrobește-i într-un bol mare până obții un piure fin. Adaugă untul, cele 3 ouă, sarea și piperul. Amestecă bine până când compoziția devine omogenă și pufoasă.
-
Împarte piureul în cele 4 forme. În mijlocul fiecărei porții, „îngroapă” câte un cub mare de brânză Cheddar, având grijă să fie complet acoperit de cartofi.
-
Introdu formele în cuptor pentru aproximativ 20 de minute. Sunt gata când marginile devin aurii și centrul este stabil, dar moale.
-
Folosește un cuțit ca să desfaci marginile, apoi răstoarnă cu grijă fiecare „prăjitură” pe o farfurie.
Când tai în jumătate cake-urile sărate, miezul ar trebui să curgă.
Poftă bună!