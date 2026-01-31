Nu e greu de făcut și se înscrie în trendul prăjiturilor transformate în aperitive sărate. Lava cake, prăjitura de ciocolată cu miez lichid, devine o brioșă sărată din piure umplută cu brânză care curge.

Merge servită ca aperitiv, garnitură sau chiar ca preparat de sine stătător.

Ingrediente pentru lava cake cu cartofi și brânză

6 cartofi mari (alege o varietate făinoasă, potrivită pentru piure);

4 linguri de unt;

3 ouă;

200 g brânză Cheddar (tăiată în cuburi mari);

Sare și piper negru (după gust);

Puțin unt suplimentar pentru uns formele.

Preparare

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Unge generos cu unt 4 forme rotunde de ceramică (ramekin-uri). Înțeapă cartofii cu o furculiță și fierbe-i cu tot cu coajă până când devin moi. Imediat după ce i-ai scos din apă, pune-i într-un bol cu apă rece: acest „șoc termic” te va ajuta să îndepărtezi coaja foarte ușor. Decojește cartofii cât sunt calzi încă și zdrobește-i într-un bol mare până obții un piure fin. Adaugă untul, cele 3 ouă, sarea și piperul. Amestecă bine până când compoziția devine omogenă și pufoasă. Împarte piureul în cele 4 forme. În mijlocul fiecărei porții, „îngroapă” câte un cub mare de brânză Cheddar, având grijă să fie complet acoperit de cartofi. Introdu formele în cuptor pentru aproximativ 20 de minute. Sunt gata când marginile devin aurii și centrul este stabil, dar moale. Folosește un cuțit ca să desfaci marginile, apoi răstoarnă cu grijă fiecare „prăjitură” pe o farfurie.

Când tai în jumătate cake-urile sărate, miezul ar trebui să curgă.

Poftă bună!