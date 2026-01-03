Aceste brioșe cu afine fără zahăr adăugat sunt prezentate drept una dintre cele mai gustoase opțiuni pentru un mic dejun pregătit în avans. Dulceața lor nu provine din zahăr rafinat, ci din ingrediente naturale. Banana bine coaptă și curmalele oferă gustul dulce, fără adaosuri artificiale, promite eatingwell.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Rețeta se bazează pe un echilibru atent între ingrediente simple și valori nutritive ridicate. Iaurtul strecurat, de tip grecesc, păstrează brioșele fragede și ușor umede. În același timp, adaugă o notă discretă de aciditate, care echilibrează gustul final.

Aceste brioșe sunt gândite pentru ritmul zilnic aglomerat. Pot fi consumate dimineața, luate la pachet sau savurate alături de ceai. Sunt sățioase și pot fi congelate fără să își piardă textura.

Compoziția folosește un amestec de făină albă și făină integrală, rezultatul este o textură aerată, dar consistentă. Conținutul de fibre este mai ridicat decât în cazul brioșelor clasice.

Ingrediente pentru 12 porții

90 g făină albă

90 g făină integrală

12 g praf de copt

2,5 g scorțișoară măcinată

1 g sare

6 curmale Medjool, fără sâmburi (aproximativ 70 g)

1 banană medie foarte bine coaptă (aproximativ 170 g)

80 ml ulei neutru, de exemplu ulei de rapiță

80 ml iaurt simplu integral, strecurat, de tip grecesc

5 ml extract de vanilie

2 ouă mari

150 g afine proaspete

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 220 de grade Celsius. Tapetează o tavă pentru 12 brioșe cu hârtii speciale și unge-le ușor cu spray de gătit. Într-un bol mediu, amestecă făina albă, făina integrală, praful de copt, scorțișoara și sarea.

Într-un robot de bucătărie, combină curmalele și banana. Procesează până devin aproape fine, aproximativ 1 minut, curățând pereții vasului la nevoie. Adaugă uleiul, iaurtul și extractul de vanilie. Procesează din nou până obții o compoziție cremoasă, aproximativ 1 minut. Adaugă ouăle și pulsează de 2–3 ori, doar până se combină.

Toarnă amestecul cu curmale peste ingredientele uscate. Amestecă ușor până când mai rămân doar câteva urme de făină. Încorporează afinele, amestecând delicat, până când compoziția este omogenă. Aluatul va fi gros.

Împarte compoziția în formele pregătite, aproximativ 60 ml pentru fiecare. Coace timp de 5 minute. Fără a deschide ușa cuptorului, redu temperatura la 180 de grade Celsius și continuă coacerea până când o scobitoare introdusă în centru iese curată, încă 12–13 minute.

Lasă brioșele să se răcească în tavă, pe un grătar, timp de 5 minute. Scoate-le din tavă și lasă-le să se răcească complet pe grătar, aproximativ 20 de minute.