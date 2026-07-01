Probioticele au devenit unele dintre cele mai populare suplimente alimentare, fiind promovate drept soluția pentru o digestie sănătoasă și un microbiom echilibrat. Totuși, specialiștii spun că, pentru majoritatea oamenilor, un alt nutrient ar trebui să fie prioritatea: fibrele alimentare.

Experții citați de Verywell Health explică faptul că fibrele și probioticele nu concurează între ele, ci au roluri diferite și complementare. Dacă fibrele hrănesc bacteriile benefice deja existente în intestin, probioticele aduc microorganisme noi care pot susține temporar echilibrul microbiomului.

Fibrele reprezintă baza unui intestin sănătos

Potrivit specialiștilor, fibrele sunt fundamentul sănătății intestinale. Acestea reprezintă partea alimentelor vegetale pe care organismul nu o poate digera, însă bacteriile benefice din colon o folosesc drept sursă de hrană.

O alimentație bogată în fibre contribuie la tranzit intestinal regulat, întărirea barierei intestinale, diversificarea microbiomului sau susținerea funcționării sistemului imunitar.

Medicii atrag atenția că lipsa fibrelor este o problemă frecventă. În Statele Unite, aproximativ 95% dintre adulți consumă mai puține fibre decât este recomandat, iar situația este similară și în multe alte țări occidentale.

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Nu toate fibrele sunt la fel

Specialiștii explică faptul că există mai multe tipuri de fibre, fiecare având un rol diferit. Fibrele solubile absorb apa și formează un gel în intestin. Ele încetinesc digestia și pot ajuta atât la înmuierea scaunelor tari, cât și la stabilizarea celor prea moi.

Fibrele insolubile măresc volumul scaunului și accelerează tranzitul intestinal, fiind utile în prevenirea și combaterea constipației.

Există și fibre fermentabile, dintre care unele sunt considerate prebiotice. Acestea sunt metabolizate de bacteriile intestinale, care produc acizi grași cu lanț scurt – compuși asociați cu reducerea inflamației, întărirea barierei intestinale și susținerea sănătății metabolice.

Ce fac, de fapt, probioticele

Probioticele sunt microorganisme vii, prezente în anumite alimente fermentate sau în suplimente alimentare. Spre deosebire de fibre, care hrănesc bacteriile deja existente, probioticele introduc bacterii noi în microbiom. Acestea pot fi utile în anumite situații, cum ar fi după administrarea antibioticelor, pentru unele tulburări digestive sau atunci când există un obiectiv medical specific recomandat de medic.

Totuși, efectul lor este, în general, temporar. Majoritatea tulpinilor nu colonizează permanent intestinul, ceea ce înseamnă că beneficiile se mențin doar dacă sunt consumate constant.

De ce funcționează mai bine împreună

Experții subliniază că întrebarea nu este dacă trebuie alese fibrele sau probioticele. Cele două acționează împreună. Probioticele adaugă bacterii benefice, iar fibrele le oferă hrana necesară pentru a se dezvolta și a funcționa eficient. Fără un aport suficient de fibre, chiar și bacteriile introduse prin suplimente au șanse mai mici să producă beneficii pe termen lung.

Alimentația, înaintea suplimentelor

Specialiștii recomandă ca primul pas pentru îmbunătățirea sănătății intestinale să fie alimentația, nu suplimentele. Printre cele mai bune surse naturale de fibre se numără legumele, fructele, leguminoasele, cerealele integrale, nucile și semințele.

În ceea ce privește probioticele, acestea pot fi obținute din alimente fermentate care conțin culturi vii, precum iaurtul, chefirul, kimchi sau varza murată. Totuși, nu toate alimentele fermentate conțin suficiente microorganisme vii pentru a fi considerate surse eficiente de probiotice.

Atenție la suplimente

În cazul suplimentelor cu probiotice, medicii recomandă prudență. În Statele Unite, acestea sunt comercializate ca suplimente alimentare și nu trebuie să demonstreze aceeași eficiență ca medicamentele înainte de a ajunge pe piață. Persoanele însărcinate, cele cu sistem imunitar slăbit sau cele care suferă de afecțiuni digestive ar trebui să discute cu medicul înainte de a începe administrarea unui astfel de produs.

Concluzia specialiștilor este că fibrele reprezintă baza unei flore intestinale sănătoase, iar probioticele pot aduce beneficii suplimentare în anumite situații. Pentru majoritatea oamenilor, cea mai eficientă strategie rămâne o alimentație variată, bogată în fibre și completată, atunci când este necesar, cu alimente fermentate sau probiotice recomandate de un specialist.