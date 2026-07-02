Odată cu venirea verii și creșterea temperaturilor, tendința firească în orice gospodărie este de a lăsa ușile și ferestrele deschise pentru aerisire. Din păcate, acest obicei creează cadrul perfect pentru pătrunderea insectelor nedorite. Printre cei mai persistenți dăunători de sezon se numără furnicile, a căror prezență devine rapid extrem de agasantă, scrie Mediafax.

În loc să apelezi la soluții chimice și insecticide agresive, există o metodă complet naturală, ieftină și eficientă de a le ține la distanță, folosind un ingredient pe care cel mai probabil îl ai deja în bucătărie: scorțișoara.

Cum se prepară și se aplică soluția anti-furnici pe bază de scorțișoară

Chantel Mila, o cunoscută specialistă în soluții de curățenie, a explicat că acest condiment aromatic funcționează ca o barieră naturală excelentă. Pentru a obține cele mai bune rezultate, urmează acești pași simpli:

Spray-ul repelent: Amestecă apă cu scorțișoară măcinată într-o sticlă dotată cu pulverizator. Aplicarea: Pulverizează lichidul obținut în jurul ramelor de la ferestre, pe pragurile ușilor și în toate punctele prin care insectele ar putea pătrunde în casă. Alternativa cu pudră sau bețișoare: Poți presăra scorțișoară măcinată direct pe urmele vizibile lăsate de furnici sau poți așeza bețișoare de scorțișoară în cămară și în dulapurile din bucătărie. De asemenea, poți adăuga scorțișoară în soluțiile tale obișnuite de curățat podeaua.

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De ce funcționează scorțișoara?

Este important de menționat că scorțișoara nu ucide furnicile, ci doar le respinge, fiind o metodă complet inofensivă pentru insecte.

Eficiența acestui condiment se datorează unui compus natural puternic numit cinamaldehidă. Furnicile se bazează pe trasee olfactive (feromoni) pentru a naviga, a comunica și a găsi hrană. Potrivit experților în deratizare, cinamaldehida perturbă complet aceste urme de miros. Rămase fără o cale de ghidare fiabilă, furnicile se dezorientează, pierd șirul sursei de hrană și, în cele din urmă, abandonează zona afectată.