VIDEO | Ministrul interimar al Agriculturii spune că sistemul antigrindină ar putea fi reluat până în 2028. Un singur județ nu poate decide asupra întregii țări / Fără studii științifice nu putem afirma cu certitudine că a avut un efect secundar negativ 

03 iul. 2026, Agribusiness
Foto: Facebook Tanczos Barna
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Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, susține că programul național de combatere a grindinei ar trebui repornit în perioada 2026–2028, timp în care să fie realizate studii științifice privind eventualele efecte asupra precipitațiilor. Oficialul afirmă că decizia privind funcționarea sistemului nu poate fi luată în funcție de solicitările unui singur județ.

Tánczos Barna a declarat că susține reluarea programului național antigrindină în perioada 2026–2028, concomitent cu realizarea unor studii științifice care să stabilească dacă sistemul are sau nu efecte asupra regimului precipitațiilor.

Oficialul a precizat că nu este specialist în domeniu și că și-a fundamentat poziția după consultări cu experți implicați în funcționarea sistemului în ultimii 20 de ani.

„Am vorbit și astăzi cu mai mulți specialiști despre această problemă. Eu nu sunt un doctor, un expert în acest domeniu, recunosc, de aceea mă consult și cu oamenii care văd funcționarea sistemului, au văzut în ultimii 20 de ani ce s-a întâmplat și au studii științifice cu privire la efectele secundare care pot apărea sau nu pot apărea de la aceste sisteme de prevenire a fenomenelor extreme”, a declarat ministrul.

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Acesta a subliniat că un sistem național nu poate fi suspendat doar în urma solicitărilor venite dintr-un singur județ, făcând referire la controversele din jurul funcționării sistemului antigrindină.

„Din punctul meu de vedere, un singur județ nu poate decide asupra întregii țări. Eu pot să înțeleg sensibilitățile, interesele, problemele locale, dar un sistem național nu poate fi oprit doar pentru că un județ dorește ca acest lucru să se întâmple”, a spus sursa citată.

În opinia sa, nu există în prezent dovezi științifice care să confirme că lansarea rachetelor antigrindină reduce cantitatea de precipitații.

„Fără studii științifice nu putem afirma cu certitudine că au avut un efect secundar negativ asupra precipitațiilor, lipsa precipitațiilor, de exemplu. Din acest motiv, propunerea mea este ca, în alte condiții și cu acordul fermierilor, acest program să fie reaprobat pentru anii 2026, 2027 și 2028”, a afirmat acesta.

În aceeași perioadă, autoritățile ar urma să testeze și să compare tehnologia utilizată în prezent în România cu un sistem aflat în fază de testare în județul Satu Mare, în cadrul unui program transfrontalier derulat împreună cu Ungaria.

Potrivit ministrului, rezultatele acestor teste ar trebui să stea la baza unei decizii privind viitorul sistemului național de combatere a grindinei.

„În această perioadă să putem testa în continuare și studia științific sistemul actual al României și cel care este în testare în Satu Mare, prin acel program transfrontalier cu Ungaria, iar la sfârșitul perioadei să putem lua o decizie. Pentru următorii 20 de ani infrastructura este construită pentru acest sistem, așa cum a fost în ultimii 20 de ani. Dacă facem o schimbare de strategie, cu siguranță este nevoie de investiții și o altă abordare, pe o altă tehnologie”, a concluzionat demnitarul.

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