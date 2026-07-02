Mulți oameni evită orice formă de mișcare după ce mănâncă, de teama că aceasta le-ar putea afecta digestia. Totuși, specialiștii spun că exercițiile ușoare de stretching făcute după masă pot avea efecte benefice, atât timp cât nu sunt prea intense și nu pun presiune asupra abdomenului.

Potrivit gastroenterologilor citați de Verywell Health, mișcările blânde pot stimula circulația și pot susține funcționarea normală a sistemului digestiv, însă nu accelerează în mod semnificativ procesul de digestie, care este controlat în principal de enzime, hormoni și sistemul nervos.

Digestia începe încă din cavitatea bucală, unde mestecarea și enzimele din salivă încep descompunerea alimentelor. După ce ajunge în stomac, hrana este amestecată cu acid gastric și enzime digestive. Ulterior, conținutul este eliberat treptat în intestinul subțire, unde organismul absoarbe apa și nutrienții. Durata acestui proces diferă de la o persoană la alta și depinde de cantitatea de alimente consumate și de conținutul de grăsimi, proteine și fibre al mesei.

Poate reduce balonarea, dar nu grăbește digestia

Cercetările privind efectele stretchingului asupra digestiei sunt încă limitate, însă specialiștii spun că mișcările ușoare pot avea unele beneficii. Acestea stimulează circulația sângelui, inclusiv către organele digestive, și pot favoriza peristaltismul, adică acele contracții ritmice ale mușchilor intestinali care împing alimentele prin tubul digestiv.

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Prin susținerea acestui proces, stretchingul poate contribui la reducerea unor simptome precum balonarea sau acumularea gazelor intestinale. În plus, exercițiile ușoare pot reduce tensiunea musculară și nivelul de stres, iar acest lucru poate avea un efect pozitiv asupra digestiei, deoarece anxietatea este asociată frecvent cu tulburări digestive.

Medicii subliniază însă că stretchingul nu scurtează în mod semnificativ timpul necesar digestiei. Procesul digestiv este reglat în principal de mecanisme interne ale organismului, iar exercițiile ușoare pot doar să susțină funcționarea normală a tractului digestiv și să reducă disconfortul după masă.

Ce mișcări ar trebui evitate

Nu toate exercițiile sunt recomandate imediat după ce mâncăm. Specialiștii avertizează că mișcările care comprimă abdomenul pot provoca arsuri la stomac, greață, balonare sau dureri abdominale. Din acest motiv, este indicat să fie evitate exercițiile care presupun aplecări înainte, răsuciri ample ale trunchiului sau poziții în care corpul este inversat, imediat după masă.

Spre deosebire de stretching sau de o plimbare ușoară, activitatea fizică intensă poate îngreuna digestia. În timpul exercițiilor solicitante, organismul redirecționează o parte importantă din fluxul sanguin către mușchi, în detrimentul sistemului digestiv. Acest fenomen, numit hipoperfuzie splanhnică, poate favoriza apariția durerilor abdominale, grețurilor, balonării sau diareei. Din acest motiv, gastroenterologii recomandă ca antrenamentele intense să fie amânate cu una până la două ore după masă, în funcție de cantitatea de alimente consumată.