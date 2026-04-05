Alimentația în perioada alăptării este esențială pentru dezvoltarea copilului. Un articol publicat de Heute atrage atenția asupra unei posibile probleme. Laptele matern al mamelor care urmează o dietă vegană ar putea avea deficiențe în anumite substanțe nutritive importante. Specialiștii subliniază că dieta mamei influențează direct compoziția laptelui matern. În cazul unei alimentații exclusiv vegetale, pot apărea carențe de nutrienți esențiali. Printre aceștia se numără vitamina B12, vitamina D, iodul sau fierul. Aceste elemente joacă un rol crucial în dezvoltarea sistemului nervos și a organismului copilului.

Vitamina B12

Vitamina B12 este una dintre cele mai importante substanțe în acest context. Ea se găsește în principal în produsele de origine animală. Deficiența acesteia poate duce la probleme neurologice și întârzieri în dezvoltare la sugari. În unele cazuri, efectele pot fi severe dacă lipsa persistă.

Iodul

De asemenea, iodul este esențial pentru funcționarea glandei tiroide. Acesta contribuie la dezvoltarea normală a creierului în primele luni de viață. Lipsa iodului poate afecta creșterea și dezvoltarea cognitivă a copilului.

Experții atrag atenția că necesarul de nutrienți crește în perioada alăptării. Organismul mamei trebuie să asigure atât propriile nevoi, cât și pe cele ale copilului. În acest context, o dietă vegană neechilibrată poate duce la deficiențe atât pentru mamă, cât și pentru bebeluș.

Studii diferite, rezultate diferite

Totuși, nu toate studiile indică riscuri majore în toate cazurile. Unele cercetări arată că anumite substanțe, precum vitamina B2 sau carnitina, se regăsesc în cantități similare în laptele matern, indiferent de dietă. Acest lucru sugerează că organismul poate compensa anumite diferențe alimentare.

Specialiștii subliniază însă un aspect esențial. O dietă vegană poate fi sigură în timpul alăptării doar dacă este atent planificată. Suplimentele alimentare și monitorizarea medicală sunt recomandate pentru a preveni eventualele carențe.

În concluzie, alimentația mamelor vegane nu este în mod automat periculoasă pentru copii. Totuși, lipsa unor nutrienți cheie poate avea consecințe serioase. De aceea, medicii recomandă o atenție sporită asupra dietei în această perioadă sensibilă.