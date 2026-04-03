Consumul de apă în timpul mesei este adesea privit cu suspiciune, mai ales din cauza ideii că ar „dilua” sucurile digestive. Medicii specializați în gastroenterologie spun însă că, în majoritatea cazurilor, lucrurile stau exact invers.

„Pe scurt: apa este cel mai bun prieten al sistemului digestiv, iar consumul ei în timpul meselor este sigur și benefic pentru majoritatea oamenilor”, spune dr. Shah.

Ce beneficii are apa consumată la masă

Specialiștii explică faptul că apa susține digestia în mai multe moduri.

În primul rând, ajută la înghițirea alimentelor. „Inițial, apa ajută la propulsarea alimentelor pe esofag către stomac”, explică dr. Moore.

Totodată, contribuie la descompunerea mai ușoară a alimentelor. „Gândiți-vă la asta ca la adăugarea de apă într-o supă groasă pentru a o face mai ușor de amestecat și procesat”, spune dr. Ligresti.

Hidratarea adecvată are și un rol important în prevenirea constipației. „Lipsa hidratării poate duce la reabsorbția unei cantități mai mari de lichid din scaun, rezultând scaune tari și constipație”, arată dr. Moore.

În plus, apa poate încetini ritmul mesei, ceea ce ajută la controlul porțiilor. „Sorbitul apei între înghițituri creează în mod natural pauze. Acest lucru îți oferă un moment să îți verifici senzațiile de foame și sațietate, prevenind supraalimentarea”, spune dr. Shah.

Un alt beneficiu este legat de absorbția nutrienților. „Apa ajută la dizolvarea vitaminelor, mineralelor și altor nutrienți din alimente, permițând organismului să îi absoarbă mai eficient”, adaugă dr. Ligresti.

Când ar trebui să fii atent

Pentru majoritatea oamenilor, consumul de apă la masă nu ridică probleme. Există totuși câteva situații în care este bine să fie limitat.

„Pentru marea majoritate a oamenilor, consumul de apă la masă nu este dăunător. Totuși, în câteva situații specifice, este bine să fii atent”, spune dr. Ligresti.

Una dintre acestea este boala de reflux gastroesofagian. „Pentru unele persoane cu GERD, consumul unor cantități mari de lichide în timpul meselor poate crește volumul și presiunea din stomac, agravând simptomele de reflux”, explică acesta.

De asemenea, unele persoane pot resimți balonare sau senzația de prea plin. „Dacă observi că te simți inconfortabil de plin sau balonat atunci când bei multă apă la masă, este perfect în regulă să bei înghițituri mai mici sau să consumi mai multă apă între mese”, adaugă dr. Ligresti.

Mitul „diluării” enzimelor digestive

Ideea că apa ar dilua enzimele și ar încetini digestia nu este susținută de dovezi.

„Ideea că diluează sucurile digestive până la punctul în care îngreunează digestia este un mit. Stomacul este extrem de eficient în reglarea mediului său”, afirmă dr. Ligresti.

Aceeași opinie este împărtășită și de dr. Shah: „Acesta este marele mit pe care vreau să îl demontez. Oamenii se tem că apa „diluează” acidul gastric și enzimele. Conținutul stomacului este monitorizat constant, iar secrețiile sunt ajustate în funcție de ce se află acolo. Este remarcabil de adaptabil. De fapt, stomacul secretă și el apă în timpul digestiei, deoarece aceste enzime au nevoie de apă pentru a funcționa”.

Câtă apă ar trebui să bei la masă

Nu există o cantitate fixă, dar nici nu este nevoie de mult.

„Nu sunt necesare cantități mari. Un simplu pahar de aproximativ 240 ml de apă pe parcursul mesei este, cel mai probabil, suficient”, spune dr. Moore. „Consumul excesiv sau prea rapid de apă în timpul meselor poate provoca balonare sau disconfort abdominal la unele persoane”.

Și apa carbogazoasă poate contribui la hidratare. „Apa carbogazoasă oferă, în mare parte, aceleași beneficii de hidratare ca apa plată în timpul meselor”, spune dr. Shah.

Totuși, există o limitare: „Dioxidul de carbon introduce gaz direct în tractul digestiv. Pentru persoanele predispuse la balonare sau sindrom de intestin iritabil, acest lucru poate agrava simptomele. Apa plată rămâne cea mai bună alegere”.

Alte trei obiceiuri care ajută digestia

Medicii recomandă și câteva gesturi simple care pot îmbunătăți digestia.

Mestecarea corectă a alimentelor este esențială. „Cu cât mesteci mai mult, cu atât creezi o suprafață mai mare pe care enzimele digestive pot acționa”, explică dr. Shah. „Înghițirea unor bucăți mari de alimente obligă stomacul să muncească mai mult și mai mult timp, ceea ce duce frecvent la balonare și senzația de greutate după masă”.

Mișcarea ușoară după masă ajută tranzitul intestinal. „Exercițiile ușoare, precum mersul pe jos, pot stimula contracțiile naturale ale intestinului și pot ajuta la deplasarea alimentelor prin tractul digestiv”, spune dr. Ligresti.

Hidratarea pe parcursul întregii zile rămâne importantă. „Apa este esențială pentru producția și funcționarea enzimelor digestive, dar și pentru menținerea unui scaun moale și prevenirea constipației”, subliniază dr. Moore. „Deși necesarul variază, majoritatea oamenilor au nevoie de cel puțin 1,9–2,6 litri de apă pe zi. Persoanele cu afecțiuni cardiace, hepatice sau renale pot avea nevoie de mai puțin și ar trebui să discute cu medicul”.