Laptele organic și cel convențional ajung adesea unul lângă altul pe raft, dar cu etichete și prețuri diferite, ceea ce ridică inevitabil întrebarea: ce le separă cu adevărat? Un articol publicat de EatingWell arată că diferențele țin în primul rând de felul în care vacile sunt crescute și hrănite, nu de o ruptură radicală în ceea ce privește valoarea nutritivă de bază. Cu alte cuvinte, ambele tipuri de lapte pot face parte dintr-o dietă echilibrată, dar provin din sisteme de producție diferite.

Laptele organic provine de la vaci crescute după standarde stricte de agricultură ecologică. Asta înseamnă, între altele, hrană fără pesticide sintetice, organisme modificate genetic sau îngrășăminte chimice, precum și restricții importante privind antibioticele și hormonii de creștere. Vacile din sistemul bio trebuie să aibă și acces la pășune pentru o perioadă din an. În schimb, laptele convențional nu este supus acelorași reguli.

Din punct de vedere nutrițional, însă, diferențele sunt mai nuanțate decât sugerează uneori etichetele. Specialiștii arată că atât laptele organic, cât și cel convențional oferă proteine, calciu, vitamina B12, riboflavină și alți nutrienți importanți. Ambele pot fi și fortificate cu vitamina D. Ei subliniază că laptele, indiferent de tip, rămâne o sursă valoroasă pentru sănătatea oaselor și pentru aportul de proteine complete.

Ce le diferențiază

Există totuși unele variații în compoziția grăsimilor. Potrivit sursei, unele cercetări au arătat că laptele organic poate avea niveluri mai mari de acizi grași omega-3, probabil datorită faptului că vacile petrec mai mult timp la pășune și au o dietă diferită. Cu toate acestea, diferența nu este atât de mare încât să transforme laptele bio într-un aliment complet diferit din punct de vedere nutrițional.

Specialiștii mai notează că una dintre preocupările consumatorilor este legată de reziduurile de antibiotice și hormoni. În Statele Unite, de exemplu, toate tipurile de lapte sunt testate, iar laptele cu reziduuri peste limitele admise nu ajunge pe piață. Asta înseamnă că laptele convențional vândut legal trebuie și el să respecte standarde de siguranță alimentară, chiar dacă sistemul de producție diferă de cel organic.

Un alt punct important este prețul. Laptele organic costă, de regulă, mai mult, iar alegerea ține adesea de prioritățile personale ale cumpărătorului. Pentru unii, contează mai mult standardele de creștere a animalelor și practicile agricole. Pentru alții, laptele convențional rămâne varianta mai accesibilă și suficient de bună din perspectivă nutrițională. Decizia nu ar trebui redusă la ideea că unul este „bun”, iar celălalt „rău”. Alegerea poate depinde de buget, de preferințe, de disponibilitatea produsului și de felul în care fiecare consumator privește agricultura ecologică. Din punctul de vedere al nutrienților de bază, diferențele nu sunt dramatice. Ambele variante pot contribui la o alimentație sănătoasă.