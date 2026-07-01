Se caută cei mai talentați tineri cofetari din România

Tortul Diplomat, unul dintre cele mai cunoscute deserturi din cofetăria românească, devine tema ediției din acest an a competiției Young Chefs. Tinerii cofetari din întreaga țară se pot înscrie până pe 15 august, iar cele mai bune echipe vor concura în finala programată pe 19 septembrie, la București.

Competiția este organizată de Elle & Vire Professionnel și Valrhona și se adresează cofetarilor calificați cu vârsta de până la 35 de ani. Participarea se face în echipe formate din doi membri, un chef și un ajutor.

Provocarea din acest an este reinterpretarea tortului Diplomat, fără a-i pierde identitatea. Concurenții trebuie să realizeze un tort cu trei texturi obligatorii și o versiune deconstruită a aceluiași desert, în care aromele și ingredientele specifice sunt păstrate, dar prezentate într-o formă nouă.

Înscrierea se face online, iar în etapa de preselecție participanții trebuie să prezinte schițele celor două deserturi și să explice conceptul din spatele acestora. Finaliștii vor fi anunțați pe 31 august.

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„Diplomatul are gustul copilăriei pentru mulți dintre noi. Să-l reinterpretezi înseamnă să-ți asumi o poveste pe care o știe toată lumea și să o spui cu propria ta voce și cu cele mai bune ingrediente. Este unul dintre cele mai curajoase lucruri pe care le poți face ca tânăr cofetar. Exact genul de provocare Young Chefs”, spune Ana Consulea, ambasador Elle & Vire Professionnel® în România.

Creațiile vor fi evaluate de un juriu format din nume cunoscute ale cofetăriei românești: Ioana Romanescu, Peter Schuller, Robert Eisler și Andreea Moldovan.

Câștigătorii vor primi stagii de pregătire la școli de cofetărie din Franța și România. Premiul cel mare constă într-un training practic de trei zile la La Maison de L’Excellence Savencia, din Paris. Locul al doilea va fi recompensat cu un curs la Valrhona School of Paris, iar ocupanții locului al treilea vor participa la un masterclass organizat de ICEP Horeca School din București.

Prima ediție a competiției, desfășurată anul trecut, a avut ca temă cheesecake-ul și a atras 40 de concurenți din întreaga țară. Opt echipe au ajuns în finală, iar trofeul a fost câștigat de Andrei Gheorghiță Antonio și Dumitru Eugen Mihai, cofetari ai cofetăriei La Mița Biciclista.