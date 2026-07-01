Se caută cei mai talentați tineri cofetari din România: Provocarea este să reinterepreteze tortul Diplomat, fără a-i pierde identitatea

01 iul. 2026, HoReCa
Se caută cei mai talentați tineri cofetari din România: Provocarea este să reinterepreteze tortul Diplomat, fără a-i pierde identitatea
Se caută cei mai talentați tineri cofetari din România
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Tortul Diplomat, unul dintre cele mai cunoscute deserturi din cofetăria românească, devine tema ediției din acest an a competiției Young Chefs. Tinerii cofetari din întreaga țară se pot înscrie până pe 15 august, iar cele mai bune echipe vor concura în finala programată pe 19 septembrie, la București.

Competiția este organizată de Elle & Vire Professionnel și Valrhona și se adresează cofetarilor calificați cu vârsta de până la 35 de ani. Participarea se face în echipe formate din doi membri, un chef și un ajutor.

Provocarea din acest an este reinterpretarea tortului Diplomat, fără a-i pierde identitatea. Concurenții trebuie să realizeze un tort cu trei texturi obligatorii și o versiune deconstruită a aceluiași desert, în care aromele și ingredientele specifice sunt păstrate, dar prezentate într-o formă nouă.

Înscrierea se face online, iar în etapa de preselecție participanții trebuie să prezinte schițele celor două deserturi și să explice conceptul din spatele acestora. Finaliștii vor fi anunțați pe 31 august.

- articolul continuă mai jos -

„Diplomatul are gustul copilăriei pentru mulți dintre noi. Să-l reinterpretezi înseamnă să-ți asumi o poveste pe care o știe toată lumea și să o spui cu propria ta voce și cu cele mai bune ingrediente. Este unul dintre cele mai curajoase lucruri pe care le poți face ca tânăr cofetar. Exact genul de provocare Young Chefs”, spune Ana Consulea, ambasador Elle & Vire Professionnel® în România.

Creațiile vor fi evaluate de un juriu format din nume cunoscute ale cofetăriei românești: Ioana Romanescu, Peter Schuller, Robert Eisler și Andreea Moldovan.

Câștigătorii vor primi stagii de pregătire la școli de cofetărie din Franța și România. Premiul cel mare constă într-un training practic de trei zile la La Maison de L’Excellence Savencia, din Paris. Locul al doilea va fi recompensat cu un curs la Valrhona School of Paris, iar ocupanții locului al treilea vor participa la un masterclass organizat de ICEP Horeca School din București.

Prima ediție a competiției, desfășurată anul trecut, a avut ca temă cheesecake-ul și a atras 40 de concurenți din întreaga țară. Opt echipe au ajuns în finală, iar trofeul a fost câștigat de Andrei Gheorghiță Antonio și Dumitru Eugen Mihai, cofetari ai cofetăriei La Mița Biciclista.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

VIDEO | Fructele sunt mai prietenoase cu dinții decât zahărul, dar nu sunt lipsite de efecte: Dr. Mariana Cărămidă: „Rămâne problema acidității”
VIDEO | Fructele sunt mai prietenoase cu dinții decât zahărul, dar nu sunt lipsite de efecte: Dr. Mariana Cărămidă: „Rămâne problema acidității”
Președintele Paraguayului critică dur la summitul Mercosur acordul comercial cu Uniunea Europeană
Președintele Paraguayului critică dur la summitul Mercosur acordul comercial cu Uniunea Europeană
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) atrage atenția fermierilor cu privire la interzicerea arderii miriștilor și a vegetației pajiștilor permanente
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) atrage atenția fermierilor cu privire la interzicerea arderii miriștilor și a vegetației pajiștilor permanente
România are cea mai mare rată de deprivare severă în rândul tinerilor din UE. Băncile pentru Alimente cer implicarea companiilor pentru sprijinirea familiilor vulnerabile
România are cea mai mare rată de deprivare severă în rândul tinerilor din UE. Băncile pentru Alimente cer implicarea companiilor pentru sprijinirea familiilor vulnerabile
Ce aliment frațuzesc a ajuns în spațiu/ Elon Musk a sugerat că la bordul SpaceX se află o ”încărcătură secretă”, într-un cilindru metalic inscripționat cu mesajul „Top Secret”
Ce aliment frațuzesc a ajuns în spațiu/ Elon Musk a sugerat că la bordul SpaceX se află o ”încărcătură secretă”, într-un cilindru metalic inscripționat cu mesajul „Top Secret”