Un restaurant japonez din Barcelona a introdus în meniu unul dintre cele mai exclusiviste fructe din lume, un pepene care poate depăși prețul de 3.000 de euro bucata. Este vorba despre Crown Melon, o varietate cultivată exclusiv în Japonia și considerată un adevărat simbol al luxului și rafinamentului gastronomic, notează publicația Time Out.

Crown Melon provine din orașul japonez Fukuroi și este produs după standarde extrem de riguroase. Specialiștii controlează permanent lumina, temperatura și umiditatea, iar fiecare plantă este îngrijită manual pentru a produce un singur fruct considerat perfect.

Pepenele are o formă aproape sferică, o coajă cu aspect caracteristic și o aromă apreciată pentru echilibrul dintre dulceață și finețe. Doar exemplarele care îndeplinesc cele mai înalte criterii de calitate primesc certificarea „Crown”, care include și un sistem de trasabilitate completă.

Doar cele mai bune exemplare ajung pe piața internațională

Există mai multe categorii de Crown Melon, iar cele din clasa superioară, cunoscută sub numele de Fuji, pot depăși pragul de 3.000 de euro pentru un singur fruct.

Potrivit restaurantului care îl comercializează, numai cel mai reușit pepene de pe fiecare plantă este selectat pentru export. Această raritate explică prețurile foarte ridicate și interesul colecționarilor gastronomici și al clienților cu venituri mari.

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Un cadou prestigios în cultura japoneză

În Japonia, Crown Melon nu este privit doar ca un aliment, ci și ca un cadou de prestigiu. Fructul este oferit cu ocazia unor evenimente importante și simbolizează respectul, recunoștința și statutul social.

Tradiția oferirii de fructe premium este puternic înrădăcinată în cultura japoneză, iar în perioada de vară, în cadrul ritualului numit „ochugen”, astfel de cadouri sunt oferite partenerilor de afaceri, rudelor sau persoanelor față de care se dorește exprimarea aprecierii.

Barcelona, printre puținele orașe europene unde poate fi degustat

Restaurantul Carlota Akaneya din Barcelona se numără printre foarte puținele localuri din Europa care oferă clienților posibilitatea de a gusta acest fruct rar. Conceptul a fost introdus inițial în Madrid, iar ulterior a ajuns și în capitala Cataloniei.

Pentru majoritatea consumatorilor, Crown Melon rămâne mai degrabă o curiozitate gastronomică decât un produs accesibil. Totuși, prețul său ilustrează locul aparte pe care anumite fructe premium îl ocupă în cultura japoneză, unde calitatea, prezentarea și simbolistica pot transforma un simplu pepene într-un obiect de lux.