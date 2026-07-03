Ingredientul ieftin din baie pe care mulți grădinari îl folosesc pentru o recoltă mai bogată de roșii / Ajută la corectarea lipsei de magneziu

03 iul. 2026, Articole / Reportaje
Ingredientul ieftin din baie pe care mulți grădinari îl folosesc pentru o recoltă mai bogată de roșii / Ajută la corectarea lipsei de magneziu
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Dacă ai reușit să obții o recoltă bună de roșii într-un an, este ușor să crezi că vei repeta aceeași performanță și în sezonul următor. Totuși, culturile de roșii sunt vulnerabile la numeroși dăunători, boli și carențe nutritive care pot afecta dezvoltarea plantelor, relatează Express, potrivit Mediafax.

Afidele, minatorii frunzelor, păduchii lânoși, omizile, ploșnițele plantelor și acarienii se numără printre cei mai frecvenți dăunători, în timp ce mana și pătarea frunzelor reprezintă unele dintre cele mai întâlnite boli.

Însă specialiștii atrag atenția că o problemă adesea ignorată este deficitul de magneziu.

Magneziul, un nutrient esențial pentru dezvoltarea roșiilor

Chiar și grădinarii experimentați pot observa că plantele care până de curând se dezvoltau normal încep să prezinte frunze îngălbenite, fructe pătate și o creștere încetinită, fără să își mai revină în ciuda măsurilor luate.

Experții spun că soluția s-ar putea afla chiar în dulapul din baie: sarea Epsom.

Deși mulți cultivatori folosesc îngrășăminte bogate în potasiu în perioada de înflorire și fructificare, magneziul este adesea trecut cu vederea.

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Potrivit Societății Regale de Horticultură din Marea Britanie (RHS), magneziul este esențial pentru producerea clorofilei. În lipsa lui, procesul de fotosinteză încetinește, iar dezvoltarea plantei este afectată.

Cum recunoști deficitul de magneziu

Horticultorul Andrew Koehn spune că sarea Epsom poate fi utilă atunci când problema este cauzată într-adevăr de lipsa magneziului, însă recomandă folosirea acesteia cu atenție.

„Deficitul de magneziu apare de obicei prin frunze cu nervuri și vene de un verde intens, în timp ce restul suprafeței devine galbenă, roșiatică sau maronie”, a explicat specialistul.

Dacă această carență nu este corectată, dezvoltarea plantelor poate încetini, iar recolta de roșii poate fi mai slabă.

Pentru confirmarea deficitului, specialiștii recomandă efectuarea unui test simplu al solului, cu ajutorul kiturilor disponibile pentru utilizare acasă.

Alte semne ale lipsei de magneziu includ îngălbenirea zonelor dintre nervurile frunzelor mai bătrâne, uneori însoțită de nuanțe roșiatice sau maronii. În timp, frunzele pot dezvolta pete maronii și pot cădea prematur.

Cum se folosește sarea Epsom la plantele de roșii

Potrivit experților, problema poate fi tratată prin administrarea lunară de sare Epsom pe întreaga durată a sezonului de creștere.

Sarea Epsom, cunoscută și sub denumirea de sulfat de magneziu, este un compus mineral natural care conține magneziu, sulf și oxigen.

O metodă recomandată este dizolvarea unei linguri de sare Epsom în aproximativ patru litri de apă, după care soluția se aplică la baza plantei.

Alternativ, aceeași cantitate poate fi pulverizată direct pe frunze, ceea ce permite o absorbție mai rapidă a magneziului.

Specialiștii subliniază însă că tratamentul este eficient doar atunci când există într-adevăr o carență de magneziu, motiv pentru care verificarea solului rămâne un pas important înainte de utilizare.

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