Cherhanaua Pontica din stațiunea Mamaia a fost închisă temporar de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, după un control în urma căruia inspectorii au descoperit numeroase nereguli privind igiena, depozitarea alimentelor și informarea consumatorilor.

Societatea SC Pontica Star SRL, care administrează restaurantul, a fost sancționată cu amenzi în valoare totală de 15.000 de lei și cu un avertisment. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea tuturor deficiențelor și retragerea definitivă de la comercializare a unor produse în valoare de 9.112 lei, potrivit Radio Constanța, citat de Rador.

Probleme grave de igienă în blocul alimentar

În timpul controlului, inspectorii au găsit pavimente acoperite cu depuneri consistente de grăsime și resturi alimentare, pereți și suprafețe de lucru murdare, precum și hote de ventilație, cuptoare și plite care nu fuseseră igienizate.

Spațiile de depozitare erau neorganizate, iar materiile prime și produsele alimentare erau păstrate în condiții necorespunzătoare. O parte dintre preparatele culinare erau gătite în exteriorul blocului alimentar, în spații improvizate, fără respectarea normelor minime de igienă.

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Comisarii au mai constatat lipsa unui flux tehnologic care să separe zonele curate de cele murdare, situație care poate favoriza contaminarea alimentelor.

Pește și fructe de mare fără etichete și fără documente de trasabilitate

În camerele frigorifice și congelatoare au fost descoperite produse din categoria pește și fructe de mare, inclusiv pește congelat și refrigerat, icre și preparate din pește, fără etichete sau documente care să indice proveniența, data producției, congelării ori termenul de valabilitate.

De asemenea, peștele proaspăt era curățat într-un spațiu aflat în imediata apropiere a detergenților și altor produse chimice, existând risc de contaminare.

Inspectorii au mai constatat că meniurile nu conțineau informațiile obligatorii privind ingredientele, alergenii și valorile nutriționale ale preparatelor.

Anunțul despre scoicile „pescuite zi de zi” nu a putut fi dovedit

La intrarea în restaurant era afișat mesajul: „Scoici proaspete din Marea Neagră, pescuite zi de zi direct din Marea Neagră”.

În urma verificărilor, reprezentanții restaurantului nu au putut prezenta documente care să demonstreze proveniența zilnică a scoicilor. Mai mult, inspectorii au constatat că acestea erau depozitate de două până la trei zile în camera frigorifică, fără documente privind data capturării sau recepției.

Potrivit CJPC, în lipsa unor dovezi care să susțină afirmațiile din afiș, consumatorii puteau fi induși în eroare cu privire la prospețimea produselor.

Băuturi păstrate la temperaturi necorespunzătoare

Controlul a scos la iveală și faptul că băuturile erau depozitate la temperaturi de peste 25 de grade Celsius, deși producătorii recomandau păstrarea acestora într-un loc răcoros.

Până la remedierea tuturor deficiențelor constatate, Cherhanaua Pontica din Mamaia rămâne închisă temporar, iar activitatea va putea fi reluată doar după verificarea îndeplinirii măsurilor dispuse de Protecția Consumatorilor.aa