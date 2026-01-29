Alexandra Staicu a renunțat la o carieră în domeniul finanțelor pentru a reînvia o tradiție aproape uitată. Ea a părăsit lumea băncilor pentru a pune pe picioare o băcănie autentică, în spiritul perioadei antebelice.

În tradiția românească, o băcănie însemna mult mai mult față de ceea ce suntem astăzi obișnuiți să înțelegem. Băcănia nu era numai un magazin de unde se puteau procura produse alimentare de strictă necesitate. Tot acolo se puteau cumpăra unele mâncăruri preparate în stil tradițional, dar și produse fine, de lux. Pe lângă ele, mezeluri făcute „în casă”, cârnați meșteșugiți, zacuscă, etc. acestea ofereau și servicii de livrare la domiciliu. În oferta lor se găseau și băuturi de calitate, autohtone sau de import. Iar doritorii puteau servi și o masă „ca la mama acasă” sau doar să bea o cafea.

Dacă ar fi să sintetizăm, o băcănie însemna ceva la granița dintre un magazin alimentar, un bistro și o cafenea. La un astfel de local s-a gândit și Alexandra Staicu atunci când a pornit, împreună cu partenerii săi, Leonte Artizan Grup.

„Această echipă frumoasă, din care fac parte, și-a dorit să aducă gusturi pe care noi nu le-am putut uita în atenția consumatorilor. Ne adresăm celor care au plăcerea de a consuma produse sănătoase, cu rădăcini locale. Vrem să fie o legătură între generații, prin gust”, spune Alexandra Staicu.

„În primul rând ne mândrim cu produsele proprii. Vorbim aici despre mezelurile crud-uscate pe care clienții le pot privi în vitrinele de maturare. Mai vorbim despre zacusca de mai multe feluri produsă aici, după rețete proprii și despre muștarul de casă”, a detaliat ea.

Gusturile tradiționale, regăsite în oraș

„Încercăm, indiferent că suntem mai aproape sau mai departe de oraș, să oferim ceea ce ne-am dori să găsim în magazinele retailerilor care ne oferă diversitate foarte mare de produse, însă supraindustrializate. Noi ne dorim să fim un agregator. Mergem în țară și căutăm producătorii artizanali. Căutăm produse deosebite, despre care să povestim, care să conțină ingrediente naturale și de calitate. Aceste produse le aducem în zona urbană, către clienți care doresc să le includă în dieta lor”, a explicat Alexandra diferența între Băcănia Leonte și alte magazine.

În acest loc, diversitatea produselor atrage și surprinde. Pe lângă mezelurile crud-uscate, despre care deja am amintit, există și un raion cu brânză artizanală. Sortimentul este bogat și cuprinde de la telemea tradițională până la brânză maturată provenită de la o mică fermă italiană.

Nici mâncarea gătită nu lipsește. Fără să fie vorba despre un meniu care să rivalizeze cu cel al unui restaurant, aici se pot găsi câte cinci – șase feluri zilnic.

Toate preparate în aceeași zi, în bucătăria unității. Ingredientele sunt naturale și de calitate. În principiu, sunt destinate pentru a fi servite acasă. Totuși, pentru clienții flămânzi există și câteva mese, astfel încât să le poată consuma direct în magazin. „Noi le spunem clienților că nu avem servire la masă, indiferent că este vorba despre o cafea, un suc sau mâncare. Fiecare dintre ei își cumpără ceea ce dorește și este liber să stea la masă și să servească. Dar nu trebuie să se aștepte ca cineva să vină să îi toarne în pahar sau să vină la masă”, arată Alexandra Staicu.

Deși magazinul oferă și o gamă bogată de beri artizanale, de vinuri din crame mici, dar renumite și de băuturi alcoolice rare, consumul în magazin nu este încurajat. „Pentru cei care doresc să bea aici, avem o taxă suplimentară, de 40 de lei, indiferent că este vorba de o sticlă sau de mai multe”, ne-a spus managerul.

Pâine cu hrișcă și cârnați personalizați

Un alt raion care atrage este cel de conserve. Nu vorbim despre clasicele conserve în cutii de tablă, ci despre produse conservate tradițional. Zacusca, de mai multe feluri, ambalată în borcane, stă alături de carnea coaptă, conservată în ulei, tot în borcane. Este un produs asemănător dar, în același timp, foarte diferit de carnea la garniță, în untură. Murăturile, divers colorate, ies și ele în evidență.

Desigur că nu lipsesc uleiurile de dovleac, nuci struguri și evident, de măsline. Numeroase ceaiuri de plante și unele sortimente de cafea vin în completarea ofertei.

Un raion cu un statut special este cel de pâine. Aprovizionat de un producător mic, oferă un sortiment bogat. Surprinzător, pâinea albă, clasică, este cel mai puțin cerută. Cea preferată este cea cu hrișcă, urmată de cea cu semințe. Există chiar și un sistem de abonamente, astfel încât clienții fideli să poată fi siguri că își au tainul rezervat!

În sfârșit, există și un bar care oferă cafele preparate și sucuri din fructe. Lângă ele, prăjiturele de casă în stil tradițional.

În curând va fi lansată și una dintre „găselnițele” care, probabil, va deveni atracția localului. Într-o încăpere cu pereți de sticlă vor fi preparați cârnați, sub privirile clienților. Aceștia vor avea posibilitatea să-și personalizeze comenzile, cerând mai multe sau mai puține condimente, sare sau altceva, în funcție de preferințe.

„Succesul este o excepție a eșecului!”

Alexandra Staicu ne-a vorbit și despre modul în care faptul că este femeie a ajutat-o în dezvoltarea afacerii. „Femeile au o rezistență mai mare la stres și care crește încontinuu. Probabil și atenția la detalii. Focusul pe detalii este atributul meu în echipă”.

Un alt atu pe care îl are, este capacitatea sa organizatorică. „Chiar dacă nu am terminat-o, am început Facultatea de Construcții, înainte de a studia Finanțele. Asta m-a ajutat foarte mult în acest proiect. Înainte de a exista băcănia, a existat un șantier. Apoi, înainte de a exista o echipă a existat o campanie de recrutări”.

„Am crescut într-o familie în care a existat gust. Apoi mi-am dorit să perpetuez rețete pe care eu știam să le fac. Când mergi într-o bucătărie profesională, totul se notează, se dozează, se trimite la laborator. Când ceva nu iese așa cum mi-aș fi dorit, știu și de ce. Asta pentru că am petrecut mult timp și împreună cu bunicii și împreună cu părinții mei. Mi-a plăcut să stau în bucătărie”, a dezvăluit managerul.

În ceea ce privește un sfat pentru cei care doresc să înceapă o afacere, Alexandra Staicu spune: „Succesul este o excepție a eșecului. Dacă nu ai expertiză 100% într-un domeniu, poți căuta un parteneriat, astfel încât să pici exact pe ceea ce îți dorești să faci. În același timp, o idee, o simplă idee, nu este de-ajuns! După idee urmează multe ore de muncă și resurse implicate, pe care trebuie să le găsești”.

Sau, dacă doriți o traducere succintă a autorului acestui articol, „Băieți deștepți sunt mulți, dar puțini sunt și harnici, dispuși să muncească pentru ideea lor!