AgriMedia este una dintre cele mai elegante publicații românești specializate în domeniul agricol. Și este greu de spus dacă revista reflectă eleganța redactorului său șef sau Simona Munteanu a ținut pasul cu eleganța revistei. Cu o imagine parcă decupată de pe coperta unui jurnal de modă, jurnalista este o entitate în lumea presei agricole și a agribusinessului, în general.

AgriMedia, un proiect elegant, la fel ca inițiatoarea sa

Simona Munteanu, redactor-șef și dezvoltatorul brandului Agrimedia ne-a povestit istoria afacerii pe care o conduce.

„Am început activitatea în urmă cu aproape 20 de ani, mai exact în 2007. Totul a pornit dintr-o inițiativă oarecum conjuncturală, eu fiind inginer agricol de meserie. Am discutat cu mai mulți oameni din domeniul agricol, care m-au sfătuit să merg în această direcție. Ulterior a luat ființă revista AgriMedia, care inițial s-a numit Euroferma, După primele opt luni am schimbat titlul în AgriMedia, așa cum a rămas până astăzi.

Până în 2007 am fost studentă la Facultatea de Ingineria Mediului din cadrul USAMV București. La un moment dat, m-am angajat la o revistă de agricultură, acolo unde a fost baza formării mele ca jurnalist. Mi-a plăcut foarte mult domeniul și am încercat să trec prin toate departamentele unei publicații agricole. Ulterior, la îndemnul unor prieteni am hotărât să ne lansăm în propriul nostru proiect. Așa s-a născut AgriMedia”.

După cum o demonstrează faptele, a fost un proiect de succes. Așa cum am spus, sunt deja 18 ani de când publicația apare în mod regulat. În ciuda dificultăților, a continuat să crească, de la lună la lună, de la an la an.

„Doresc să menționez că, în proporție de 95% avem aceeași echipă cu care am pornit la drum în 2007”, a dorit Simona să sublinieze.

„Încercăm să construim, din ce în ce mai clar și mai corect, cu informații tehnice. Căutăm să venim în sprijinul fermierilor cu informații cât mai actuale, la zi. Din acest motiv ne deplasăm la toate evenimentele importante din țară și chiar din străinătate. De acolo încercăm să aducem cele mai noi informații, de folos în fermele din România”.

„Aș porni fix pe același drum!”

„Dacă am fi din nou în 2007 și ai putea să alegi, ai porni-o din nou pe drumul acesta?”, am întrebat-o pe Simona Munteanu. A răspuns fără nici o ezitare: „Fix! A fost un proiect care mi-a adus satisfacții personale, m-a ajutat să cresc, să dezvolt relații interumane, să cunosc oameni. Am ajuns să cunosc mai multe detalii tehnice despre diferite culturi. Am ajuns chiar să învăț să conduc tractorul, să intru cu combina la recoltat. Am avut o grămadă de experiențe care au condus la dezvoltarea mea, ca om!”

Nu întotdeauna lucrurile au mers ca unse. După cum ne-a povestit, au existat și momente neplăcute. Pe care le-a privit ca pe o oportunitate de a mai învăța ceva de la viață…

„Au existat și momente urâte, majoritatea venite din neglijență. Vreau, însă să cred că și aceste momente urâte au venit ca o lecție pe care eu, probabil, n-o învățasem la momentul potrivit. 99% dintre ele au venit din zona de încredere, în business. Oameni în care am avut încredere m-au dezamăgit. Și atunci a trebuit să recalculez și să-mi dau seama că, de fapt, oamenii respectivi m-au învățat niște lecții și să fiu mai bună și pe segmentul acela”.

Lumea fantastică a presei agricole, văzută de Simona Munteanu

Faptul că este femeie într-o lume aparent dominată de bărbați, nu l-a privit ca pe o piedică. Ba chiar consideră că i-a oferit și avantaje.

„Nu m-am gândit niciodată că sunt femeie. Eu am încercat întotdeauna să fac lucruri de calitate. Punctul cel mai important asupra căruia m-am concentrat a fost ca revista să apară la standarde europene, așa cum era sloganul publicației în 2007 – informație la nivel european – și am ținut să cuprindă informație de calitate. Am ținut foarte mult și ca revista să arate foarte bine din punct de vedere estetic. Probabil că aici m-a ajutat foarte mult latura mea feminină. Grație ei am putut să studiez un pic mai bine detaliile”.

„Dacă ar fi să dau un sfat unor tineri care ar dori pe același drum cu mine, le-aș recomanda, în primul rând, să fie foarte conștienți că viața în presa agricolă înseamnă nopți nedormite, înseamnă zile, poate chiar săptămâni în care nu ești acasă, în confortul propriu. Zile în care trebuie să stai în soare la 40 de grade sau, din contră, să stai în furtună în câmp. Apoi i-aș sfătui să se înarmeze cu răbdare, dacă într-adevăr vor să rămână acolo. Și le-aș mai spune că este un domeniu senzațional, fantastic!”, a încheiat Simona Munteanu.