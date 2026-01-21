Grupul francez Lactalis a anunţat, miercuri, o retragere pe scară largă a unor loturi de lapte praf pentru sugari în Franţa şi în numeroase alte ţări din întreaga lume, inclusiv China, Australia şi Mexic, alăturându-se altor producători care au demarat astfel de operaţiuni în ultimele săptămâni, informează AFP, transmite Agerpres.

Retragerea laptelui praf se datorează posibilei prezenţe a cereulidei, o substanţă bacteriană care poate provoca diaree şi vărsături, a informat Lactalis într-un comunicat de presă.

În Franţa, este vizată marca de lapte praf Picot. Cele şase loturi afectate sunt cutiile de 400, 800 şi 850 de grame de “Picot Daily Nutrition Stage 1”, cutiile de 800 şi 850 de grame de “Picot Daily Nutrition Stage 2” şi cutiile de 800 şi 850 de grame de “Picot AR Stage 2”. Aceste loturi sunt disponibile la comercializare în farmacii şi supermarketuri.

Alte 16 ţări sunt afectate de această retragere: Australia, Chile, China, Columbia, Congo, Ecuador, Spania, Madagascar, Mexic, Uzbekistan, Peru, Georgia, Grecia, Kuweit, Cehia şi Taiwan, a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP.

Pentru toate aceste ţări, este vorba de “câteva loturi”, a subliniat Lactalis, fără a putea oferi detalii în acest moment.

De vină ar fi “un furnizor internaţional care oferă ARA”, un acid gras omega utilizat în unele tipuri de lapte pentru sugari, a declarat Lactalis pentru AFP, fără a dori însă să dezvăluie numele furnizorului.

Lactalis a precizat însă că acest furnizor a fost distribuit de un angrosist european “cu care lucrează Lactalis”.

Această retragere urmează unei alerte “lansate de asociaţia profesională franceză pentru nutriţia sugarilor”, a explicat compania în comunicatul său de presă.

Deşi analizele iniţiale au dat rezultate conforme, analizele ulterioare efectuate asupra produsului reconstituit (adică a biberonului pregătit) au relevat prezenţa cereulidei, ceea ce a determinat Lactalis să iniţieze, preventiv, această retragere, a explicat gigantul francez.

“Suntem pe deplin conştienţi că aceste informaţii pot cauza îngrijorare în rândul părinţilor de copii mici”, a menţionat grupul în comunicatul său de presă, specificând că “în acest stadiu, autorităţile franceze nu au primit nicio reclamaţie sau raportare legată de consumul acestor produse”.

Sectorul lactatelor a fost zdruncinat în ultimele săptămâni de mai multe retrageri de lapte pentru sugari la nivel mondial, din cauza potenţialei prezenţe a cereulidei.

Agenţia pentru siguranţa alimentelor din Singapore (SFA) a anunţat pe 17 ianuarie, într-un comunicat de presă, retragerea laptelui praf pentru sugari Dumex, o marcă de nutriţie pentru sugari achiziţionată de Danone în 2022. La Bursa de la Paris, cotaţia acţiunilor Danone a scăzut miercuri cu până la 12% în primele tranzacţii. În jurul orei 11:00 GMT, acesta era încă în scădere cu 5,24%, ajungând la 69,74 euro.

La începutul lunii ianuarie, mai multe filiale Nestle din Europa, în special din Germania, Italia, Suedia şi Franţa, au anunţat o retragere voluntară a anumitor loturi de lapte praf, vândute sub denumiri diferite, în funcţie de ţară. Procedurile de retragere afectează acum aproximativ şaizeci de ţări, inclusiv Franţa, iar CEO-ul Nestle, Philipp Navratil, şi-a cerut scuze la mijlocul lunii ianuarie, după ce grupul a fost acuzat de unele ONG-uri că a fost lent în a lua măsuri.