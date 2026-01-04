În ultima ședință de guvern a anului 2025 a fost aprobată schema de reorganizare a MADR. Conform acestui proiect dispar mai multe agenții. Activitatea acestora va fi preluată de organismele care rămân.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Un prim pas este desfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ” Prof Dr.G.K. Constantinescu”. Activitatea privind inspecţia de stat în zootehnie, activitatea de ameliorare şi reproducţie desfăşurată la nivel central, precum şi activitatea specifică de laborator vor fi preluate direct de MADR.

În același timp, activitatea de control şi monitorizare din cadrul Oficiilor judeţene de zootehnie şi centrelor regionale de zootehnie se preia de către direcţiile pentru agricultură judeţene din judeţele respective.

Activităţile suport, respectiv audit, juridic, resurse umane, administrativ, financiar-contabilitate, relaţii publice, comunicare se preiau în structurile care desfăşoară activităţi echivalente din cadrul MADR.

Și Agenţia Naţională a Zonei Montane se desființează. Activitatea sa se preia de către direcţiile pentru agricultură județene din judeţele respective.

LCCSMS devine o structură cu atribuții mult lărgite

Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor vor fi preluate de către Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor (LCCSMS), si vor funcţiona ca filiale teritoriale fără personalitate juridică. Tot acesta va prelua și activitatea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

Același Laborator va prelua și activitatea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului, care va fi desființat.

Pescuitul trece la ADS, iar studiile pedologice la DAJ

În urma desființării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, activitatea se preia de către Agenţia Domeniilor Statului (ADS). Dispar și Oficiile de Studii Pedologice şi Agrochimice, activitatea lor urmând să treacă în sarcina Direcţiilor Agricole Județene (DAJ). Per total, DAJ-urile vor prelua activităţiile Oficiilor de Studii Pedologice şi Agrochimice, activităţile de control şi monitorizare din cadrul Oficiilor judeţene de zootehnie şi centrelor regionale de zootehnie și activităţile Agentiei Naţionale a Zonei Montane din judeţele respective. În acest scop, va avea loc o amplă acțiune de restructurare a acestor direcții.

MADR se va ocupa direct de agricultura Capitalei

O excepția notabilă este desfiinţarea Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti. Activitatea sa se preia direct în cadrul MADR, de către o direcţie nou înfiinţată.

Aceasta va avea şi atribuţii de coordonare tehnică a Direcţiilor pentru Agricultură Judetene, cu exceptia activității privind produsele ecologice, de inspecţie, si emitere avize care se preia de catre Directia pentru Agricultură Judeţeană Ilfov.

De asemenea, MADR dorește o nouă reglementare a relațiilor ierarhice administrative cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe lonescu Şişeşti» si Staţiunea de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti.

În urma acestei reorganizări, numărului ordonatorilor de credite din MADR se reduce la 93, față de 166, în prezent. În plus, vor dispărea și aproximativ 216 funcții de conducere.