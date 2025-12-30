Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, 30 decembrie, ordonanța privind reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și a structurilor aflate în subordinea acestuia.

Potrivit declarațiilor Guvernului, reorganizarea MADR urmărește creșterea eficienței administrative și reducerea birocrației, cu impact direct asupra fermierilor, principalii beneficiari ai politicilor agricole.

Executivul precizează că reorganizarea nu reprezintă un demers strict intern, ci o reformă orientată către îmbunătățirea serviciilor publice oferite fermierilor. Vor fi scurtate termenele de soluționare a cererilor și simplificate procedurile administrative, speră Executivul.

Conform actului normativ adoptat, numărul ordonatorilor de credite din MADR va fi redus cu 73, de la 166 în prezent. Măsura are ca scop o coordonare mai eficientă a instituțiilor din subordinea Ministerului Agriculturii. De asemenea, vor fi desființate 216 funcții de conducere, pentru a diminua nivelurile ierarhice și a simplifica circuitul decizional.

Autoritățile estimează că reorganizarea va conduce la reducerea suprapunerilor instituționale, la simplificarea traseului documentelor și la eficientizarea activității structurilor din teritoriu. Totodată, termenul de soluționare a cererilor și dosarelor depuse de fermieri ar urma să fie scurtat.

Cheltuielile salariale vor scădea cu cel puțin 10%

În plan bugetar, Guvernul anunță că, în urma reorganizării, cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puțin 10%. Astfel, la nivelul structurilor reorganizate se atinge obiectivul general de reducere a cheltuielilor administrative din sectorul public.

Ministerul Agriculturii subliniază că rămâne, în principal, un minister al plăților către fermieri. În prezent, cheltuielile de personal reprezintă 6,8% din bugetul MADR. Restul fondurilor sunt direcționate către plăți directe, programe de sprijin și investiții în agricultură și industria alimentară.

Reorganizarea vizează eliminarea paralelismelor instituționale și a procedurilor considerate excesive, care afectează procesul decizional și relația dintre administrație și fermieri. Noua structură administrativă ar urma să permită o coordonare mai bună a politicilor agricole și o abordare unitară la nivel național.

Potrivit Guvernului, obiectivul final al acestui proces este reducerea birocrației, diminuarea nivelurilor de conducere și furnizarea unor servicii publice mai eficiente pentru fermieri.