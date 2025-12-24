Ministrul Florin Barbu a făcut un anunț neașteptat, acum, la sfârșit de an: Ministerul Agriculturii lucrează la pregătirea unei noi linii de finanțare pentru sectorul zootehnic, în valoare de 300 milioane euro. Noul program ar urma să intre în linie dreaptă începâmd cu luna martie 2026.

„M-am zbătut un an de zile să modific acest regulament, să conving Comisia Europeană, iar partea de economie m-a ajutat foarte mult să le explic că animalele de reproducție reprezintă un mijloc fix în contabilitatea societăților, la fel ca orice utilaj cumpărat. I-am făcut să înțeleagă lucrul acesta și să modifice regulamentul, astfel încât să îți dea posibilitatea să achiziționezi animale de reproducție pe fonduri europene, ceea ce face România să intre într-o altă direcție de dezvoltare a zootehniei”, a declarat ministrul Florin Barbu, la AGRO TV.

Ce va finanța noul program anunțat de Florin Barbu:

Potrivit MADR, schema de finanțare va viza:

Juninci pentru carne

Juninci pentru lapte

Ovine de reproducție

Scroafe de reproducție

Obiectivele programului sunt următoarele: creșterea efectivelor de animale, îmbunătățirea geneticii și consolidarea fermelor românești, într-un context în care zootehnia se confruntă cu presiuni economice, fluctuații ale prețurilor cerealelor și concurență puternică pe piețele externe.

„De anul viitor, din martie, scoatem undeva la 300 de milioane de euro pentru achiziționarea de juninci de carne, juninci de vacă de lapte, ovine, dar și scroafe de reproducție”, a mai detaliat ministrul Agriculturii.

Animalele de reproducție vor fi recunoscute drept mijloace fixe, la fel ca utilajele agricole

Noua schemă de sprijin devine posibilă în urma modificării regulamentelor europene, care permit, în premieră, ca animalele de reproducție să fie recunoscute drept mijloace fixe, la fel ca utilajele agricole.

Această schimbare esențială deschide calea pentru achiziția de animale de reproducție prin fonduri europene, o măsură considerată strategică pentru relansarea zootehniei românești.

Reamintim că, în anul 2025, valoarea totală a schemei de ajutor de stat în zootehnie, pentru tot anul, a fost de 561.571,18 mii lei. Ajutoarele au fost furnizate sub formă de servicii subvenționate întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin atestat de producător, după caz, precum și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul creșterii animalelor.