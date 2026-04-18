Mango nu este un fruct pe care îl cumperi la întâmplare, ci unul pe care îl alegi cu grijă și îl consumi într-un moment bine ales. Problema este că, de cele mai multe ori, se strică mai repede decât te-ai aștepta, iar motivul ține, în mare parte, de modul în care îl depozitezi acasă, potrivit foodandwine.

Există fructe pe care le mănânci fără să te gândești prea mult și altele pe care le alegi cu grijă, le lași să ajungă la punctul perfect de coacere și le consumi într-un timp foarte scurt. Mango face parte din această a doua categorie: este mai scump, mai sensibil și are o fereastră limitată în care este cu adevărat bun.

De multe ori, însă, se înmoaie sau se alterează mai repede decât te-ai aștepta. Iar motivul nu ține doar de calitatea fructului, ci și de modul în care este păstrat după cumpărare.

Temperatura face diferența: 12°C, punctul optim

Un studiu realizat de cercetători de la Hainan University, publicat în revista Tropical Plants, arată că mango se păstrează cel mai bine la aproximativ 12°C (54°F).

La această temperatură, procesul de coacere încetinește considerabil, iar fructul își păstrează textura fermă, aciditatea și prospețimea pentru o perioadă mai lungă. În schimb, la temperatura camerei, coacerea este accelerată, iar mango devine rapid prea moale.

Ce au descoperit cercetătorii

Pentru a testa impactul temperaturii, cercetătorii au analizat două loturi de mango „Tainong No. 1”, un soi care reprezintă peste 25% din producția globală. Fructele au fost depozitate timp de 24 de zile la două temperaturi diferite: 12°C și 30°C.

Rezultatele au fost clare. La 30°C, conținutul de zahăr a crescut rapid, iar fructele s-au îngălbenit și s-au înmuiat în aproximativ două săptămâni, în timp ce structura celulară s-a degradat vizibil. În schimb, mango păstrat la 12°C și-a menținut culoarea, a rămas ferm pentru o perioadă mai lungă și a păstrat atât rezervele de amidon, cât și structura pereților celulari.

Analizele microscopice au confirmat că temperaturile mai scăzute contribuie la protejarea integrității interne a fructului.

De la transport la bucătăria ta: unde apare problema

Un detaliu important este modul în care mango ajunge în magazine. Fructele sunt, de obicei, transportate la temperaturi ridicate, între 26 și 30°C, ceea ce accelerează deja procesul de coacere.

Astfel, în momentul în care le cumperi, ele sunt deja într-un stadiu avansat, iar marja de timp pentru consum este limitată. Răcirea ulterioară, în condiții controlate, poate încetini acest proces.

Atenție: nici prea rece nu este bine

Deși pare o soluție la îndemână, frigiderul clasic nu este ideal pentru mango. Temperaturile obișnuite de 2–3°C sunt prea scăzute și pot provoca fenomenul numit „chilling injury”.

Acest tip de afectare deteriorează fructul din interior, afectează gustul și textura și poate duce la pierderea calităților nutritive. Practic, mango poate arăta bine la exterior, dar să fie compromis în interior.

Soluția practică: frigiderul de vin

O alternativă mai potrivită este frigiderul de vin, care funcționează, de regulă, în intervalul 11–13°C, foarte apropiat de temperatura optimă identificată de cercetători. În aceste condiții, procesul de coacere încetinește, textura fructului se menține mai bine, iar gustul rămâne stabil pentru o perioadă mai lungă.

Cercetătorii atrag însă atenția că rezultatele pot varia în funcție de soi, pentru că nu toate tipurile de mango reacționează la fel la temperaturi mai scăzute. De exemplu, mango Kent are un prag critic de aproximativ 14°C, în timp ce mango Keitt poate tolera temperaturi de până la 10°C. Prin urmare, temperatura optimă de depozitare poate necesita mici ajustări în funcție de tipul de mango ales.

Un avantaj suplimentar: mai mulți nutrienți

Studiul a mai arătat că mango păstrat la 12°C își menține mai bine conținutul de vitamina C și flavonoide, substanțe care contribuie la efectul antioxidant și la valoarea nutrițională a fructului.

În concluzie, mango se strică rapid nu doar din cauza naturii sale, ci și din modul în care este depozitat. Temperatura de aproximativ 12°C oferă un echilibru optim: este suficient de scăzută pentru a încetini procesul de coacere, dar nu atât de rece încât să afecteze structura și calitatea fructului.