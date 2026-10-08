Un refugiu montan din Dolomiții italieni, cândva frecventat în principal de drumeți, a devenit în această vară destinație pentru sute de turiști atrași de… o prăjitură. Krapfenul servit la Friedrich August Refuge, în Val di Fassa, s-a viralizat pe rețelele sociale, iar oamenii au început să urce până la aproximativ 2.300 de metri altitudine special pentru a-l gusta și fotografia, relatează CNN.

Produsul costă aproximativ 4 euro și seamănă cu o gogoașă fără gaură, umplută de obicei cu cremă de vanilie sau gem de caise. În zonă este numit krapfen, iar CNN îl asociază și cu italianul bombolone.

De la refugiu pentru drumeți la destinație gastronomică virală

Friedrich August Refuge era, în mod tradițional, un loc unde turiștii montani se opreau pentru odihnă și mâncare. Lucrurile s-au schimbat după ce imaginile cu krapfenul servit pe fundalul spectaculos al Dolomiților au început să circule intens pe TikTok și Instagram.

Personalul refugiului spune că interesul a atins în acest an un nivel fără precedent. Filmările devenite virale au dus la formarea unor cozi lungi, iar producția nu mai reușește întotdeauna să țină pasul cu cererea. La un moment dat, numărul mare de plăți contactless a suprasolicitat chiar conexiunea la internet a refugiului.

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Popularitatea desertului nu a apărut însă peste noapte. Fotografii cu krapfenii preparați aici circulă pe rețelele sociale încă din 2020, iar vizibilitatea a crescut treptat. În vara aceasta, temperaturile ridicate i-ar fi determinat pe mai mulți turiști să caute zone montane mai răcoroase, ceea ce a readus în atenție postările despre refugiu.

Unii turiști urcă nepregătiți pe munte doar pentru prăjitură

Succesul krapfenului are însă și o parte mai puțin apetisantă. Administratorii refugiului spun că publicul s-a schimbat. Dacă înainte veneau în principal drumeți echipați pentru munte, acum ajung și persoane fără experiență sau echipament adecvat, care fac traseul exclusiv pentru desert. „Oamenii își asumă riscuri fără experiență în drumeții și fără echipament doar pentru a mânca prăjitura. Asta înseamnă să ratezi esența”, a declarat pentru CNN unul dintre administratorii refugiului.

Fenomenul a generat nemulțumiri și în rândul celor care merg pe munte pentru liniște și natură. Francesco Abbruscato, președintele clubului alpin local, spune că turismul excesiv a devenit vizibil în Dolomiți mai ales în ultimii ani, unele locuri transformându-se în decoruri pentru fotografii și selfie-uri.

Ce este krapfenul

Krapfenul are rădăcini în tradiția central-europeană și alpină. Este realizat dintr-un aluat asemănător celui de brioche, bogat în ouă și unt, prăjit și umplut, în varianta tradițională, mai ales cu gem de caise. Bombolonele italian este o rudă apropiată, dar nu este identic. De regulă are un aluat mai moale, este umplut după prăjire, frecvent cu cremă de patiserie, și este acoperit cu zahăr.

La Friedrich August, însă, diferențele gastronomice au devenit mai puțin importante decât imaginea: o prăjitură pudrată cu zahăr, așezată pe o masă de lemn, cu Dolomiții în fundal.

Cazul nu este singular în Italia. Autoritățile și organizațiile montane avertizează de mai mult timp asupra locurilor care devin brusc extrem de aglomerate după ce apar în clipuri virale. Marco Bussone, președintele Uniunii Naționale a Comunităților Montane din Italia, spune că adevărata problemă nu este krapfenul, ci gestionarea vârfurilor de vizitatori. „Muntele nu este un parc de distracții”, a declarat acesta, subliniind că zonele montane sunt comunități în care oamenii trăiesc pe tot parcursul anului.

Pentru Friedrich August Refuge, un desert tradițional de câțiva euro a reușit astfel ceea ce multe campanii turistice încearcă ani întregi: să transforme un loc puțin cunoscut într-o destinație internațională. Numai că succesul venit prin TikTok a adus și problema opusă – prea mulți vizitatori, prea repede.