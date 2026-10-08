Krapfenul de 4 euro, prăjitura care a provocat isterie în Dolomiți / Turiștii stau la coadă pentru preparatul devenit viral pe TikTok / Localnicii avertizează asupra „turismului de algoritm”

08 oct. 2026, Călătorii Culinare
Krapfenul de 4 euro, prăjitura care a provocat isterie în Dolomiți / Turiștii stau la coadă pentru preparatul devenit viral pe TikTok / Localnicii avertizează asupra „turismului de algoritm”
Sursa foto: CNN/Mauro Toccaceli
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. De la refugiu pentru drumeți la destinație gastronomică virală
  2. Unii turiști urcă nepregătiți pe munte doar pentru prăjitură
  3. Ce este krapfenul

Un refugiu montan din Dolomiții italieni, cândva frecventat în principal de drumeți, a devenit în această vară destinație pentru sute de turiști atrași de… o prăjitură. Krapfenul servit la Friedrich August Refuge, în Val di Fassa, s-a viralizat pe rețelele sociale, iar oamenii au început să urce până la aproximativ 2.300 de metri altitudine special pentru a-l gusta și fotografia, relatează CNN.

Produsul costă aproximativ 4 euro și seamănă cu o gogoașă fără gaură, umplută de obicei cu cremă de vanilie sau gem de caise. În zonă este numit krapfen, iar CNN îl asociază și cu italianul bombolone.

De la refugiu pentru drumeți la destinație gastronomică virală

Friedrich August Refuge era, în mod tradițional, un loc unde turiștii montani se opreau pentru odihnă și mâncare. Lucrurile s-au schimbat după ce imaginile cu krapfenul servit pe fundalul spectaculos al Dolomiților au început să circule intens pe TikTok și Instagram.

Personalul refugiului spune că interesul a atins în acest an un nivel fără precedent. Filmările devenite virale au dus la formarea unor cozi lungi, iar producția nu mai reușește întotdeauna să țină pasul cu cererea. La un moment dat, numărul mare de plăți contactless a suprasolicitat chiar conexiunea la internet a refugiului.

- articolul continuă mai jos -

Popularitatea desertului nu a apărut însă peste noapte. Fotografii cu krapfenii preparați aici circulă pe rețelele sociale încă din 2020, iar vizibilitatea a crescut treptat. În vara aceasta, temperaturile ridicate i-ar fi determinat pe mai mulți turiști să caute zone montane mai răcoroase, ceea ce a readus în atenție postările despre refugiu.

Unii turiști urcă nepregătiți pe munte doar pentru prăjitură

Succesul krapfenului are însă și o parte mai puțin apetisantă. Administratorii refugiului spun că publicul s-a schimbat. Dacă înainte veneau în principal drumeți echipați pentru munte, acum ajung și persoane fără experiență sau echipament adecvat, care fac traseul exclusiv pentru desert. „Oamenii își asumă riscuri fără experiență în drumeții și fără echipament doar pentru a mânca prăjitura. Asta înseamnă să ratezi esența”, a declarat pentru CNN unul dintre administratorii refugiului.

Fenomenul a generat nemulțumiri și în rândul celor care merg pe munte pentru liniște și natură. Francesco Abbruscato, președintele clubului alpin local, spune că turismul excesiv a devenit vizibil în Dolomiți mai ales în ultimii ani, unele locuri transformându-se în decoruri pentru fotografii și selfie-uri.

Ce este krapfenul

Krapfenul are rădăcini în tradiția central-europeană și alpină. Este realizat dintr-un aluat asemănător celui de brioche, bogat în ouă și unt, prăjit și umplut, în varianta tradițională, mai ales cu gem de caise. Bombolonele italian este o rudă apropiată, dar nu este identic. De regulă are un aluat mai moale, este umplut după prăjire, frecvent cu cremă de patiserie, și este acoperit cu zahăr.

La Friedrich August, însă, diferențele gastronomice au devenit mai puțin importante decât imaginea: o prăjitură pudrată cu zahăr, așezată pe o masă de lemn, cu Dolomiții în fundal.

Cazul nu este singular în Italia. Autoritățile și organizațiile montane avertizează de mai mult timp asupra locurilor care devin brusc extrem de aglomerate după ce apar în clipuri virale. Marco Bussone, președintele Uniunii Naționale a Comunităților Montane din Italia, spune că adevărata problemă nu este krapfenul, ci gestionarea vârfurilor de vizitatori. „Muntele nu este un parc de distracții”, a declarat acesta, subliniind că zonele montane sunt comunități în care oamenii trăiesc pe tot parcursul anului.

Pentru Friedrich August Refuge, un desert tradițional de câțiva euro a reușit astfel ceea ce multe campanii turistice încearcă ani întregi: să transforme un loc puțin cunoscut într-o destinație internațională. Numai că succesul venit prin TikTok a adus și problema opusă – prea mulți vizitatori, prea repede.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Călătorii Culinare
03 oct.
Palermo, orașul european în care street food-ul devine experiență gastronomică / Arancine, panelle, sfincione și pani ca meusa sunt câteva dintre preparatele pe care le găsești „pe stradă”
Palermo, orașul european în care street food-ul devine experiență gastronomică / Arancine, panelle, sfincione și pani ca meusa sunt câteva dintre preparatele pe care le găsești „pe stradă”
Călătorii Culinare
01 oct.
VIDEO FOTO | Cum au petrecut românii din Catalonia cu mici, gulaș și gogoși. Coada la mici s-a întins, nu doar în lungime,ci și până târziu în noapte
VIDEO FOTO | Cum au petrecut românii din Catalonia cu mici, gulaș și gogoși. Coada la mici s-a întins, nu doar în lungime,ci și până târziu în noapte
Călătorii Culinare
30 sept.
Cronicari Digitali lansează o serie specială dedicată promovării regionalismelor bănățene. Rețetele tradiționale devin experiențe audio
Cronicari Digitali lansează o serie specială dedicată promovării regionalismelor bănățene. Rețetele tradiționale devin experiențe audio
Călătorii Culinare
30 sept.
Sandvișul cubanez împarte Florida în două / Tampa și Miami își dispută originea celebrului preparat / Salamul și pâinea sunt miza unei rivalități vechi
Sandvișul cubanez împarte Florida în două / Tampa și Miami își dispută originea celebrului preparat / Salamul și pâinea sunt miza unei rivalități vechi
Articole / Reportaje
30 sept.
Cea mai bună brânză din lume se confruntă cu o problemă neașteptată. Graviera din Naxos, specialitatea grecească pentru care producătorii nu pot ține pasul cu cererea
Cea mai bună brânză din lume se confruntă cu o problemă neașteptată. Graviera din Naxos, specialitatea grecească pentru care producătorii nu pot ține pasul cu cererea
Recomandări
Mediafax
OBSESIA neașteptată a unei străine în România: „Cele mai bune din viața mea”. Unde se află?
G4Media
Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
MARE ATENȚIE la ROȘIILE crude! De ce S-A INTERZIS CONSUMUL lor?!
Mediafax Spania
Un cardiolog spune ADEVĂRUL DESPRE CAFEA! Cum să o bei și care este CEA MAI MARE GREȘEALĂ
CSID
Sosul de roșii pentru iarnă, secretul unui chef italian. Greșeala pe care trebuie să o eviți: „Nu folosiți…”

Cele mai noi articole

Satul din Sardinia unde femeile ajung la 100 de ani într-un număr uimitor. Cercetătorii vorbesc despre o posibilă nouă „zonă albastră”
Satul din Sardinia unde femeile ajung la 100 de ani într-un număr uimitor. Cercetătorii vorbesc despre o posibilă nouă „zonă albastră”
Șapte ingrediente pe care să le limitezi atunci când faci cumpărături, conform unui nutriționist / De la E407 și E955 la nitriți și maltitol / „Un nume chimic nu înseamnă automat că este nesănătos”
Șapte ingrediente pe care să le limitezi atunci când faci cumpărături, conform unui nutriționist / De la E407 și E955 la nitriți și maltitol / „Un nume chimic nu înseamnă automat că este nesănătos”
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
VIDEO | Cafenelele au devenit un lux? Ce observă campionul național Cup Tasters 2026 după scumpirile din ultimul an / David Pahomi, Meron: „Lumea a început să-și prepare cafeaua și acasă”
VIDEO | Cafenelele au devenit un lux? Ce observă campionul național Cup Tasters 2026 după scumpirile din ultimul an / David Pahomi, Meron: „Lumea a început să-și prepare cafeaua și acasă”
Peste 30.000 de oi lipsesc din exploatațiile verificate în Bistrița-Năsăud / Animalele au fost scoase din baza de date pentru a evita plata unor subvenții nejustificate
Peste 30.000 de oi lipsesc din exploatațiile verificate în Bistrița-Năsăud / Animalele au fost scoase din baza de date pentru a evita plata unor subvenții nejustificate