Cureți de coajă fructul de kiwi? Ar trebui să-l consumi întreg/ Doctor în medicină moleculară: „Coaja de kiwi este comestibilă și crește valoarea fructului”

Kiwi este unul dintre fructele cel mai des recomandate de nutriționiști și medici datorită conținutului ridicat de fibre, vitamine și antioxidanți. Totuși, majoritatea oamenilor încă obișnuiesc să îl curețe de coajă înainte de a-l consuma. Potrivit lui Álvaro Carmona, doctor în medicină moleculară, acest obicei înseamnă pierderea unei părți semnificative din beneficiile fructului. Consumarea acestui fruct fără a-l curăța de coajă aduce o concentrație mai mare de nutrienți organismului, arată ABC.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok (@sdesiensia), Carmona spune cu surprindere: „Tocmai am aflat că sunt oameni care curăță kiwi-ul de coajă… nu, nu, nu! Este incredibil, chiar sunt oameni care mănâncă fructul de kiwi decojit.”

El subliniază că, în ciuda obiceiurilor majorității consumatorilor, coaja este complet comestibilă și că, de fapt, „consumat cu coajă, valoarea nutritivă a fructului crește enorm față de varianta decojită”.

Ce conține coaja de kiwi

Coaja este bogată în fibre dietetice, folat, vitamina E și polifenoli unici, ceea ce sporește mult capacitatea antioxidantă a fructului. „Dacă mănânci un kiwi galben cu coajă, crești enorm aportul de fibre, folat și vitamina E, dar și de polifenoli care dau o capacitate antioxidantă incredibilă”, explică specialistul.

Un kiwi verde conține aproximativ 3,5 g de fibre, iar unul galben în jur de 3 g. Diferența notabilă constă în concentrația de vitamina C a celui galben, echivalentă cu trei portocale, după cum subliniază Carmona.

Verde sau galben – chestiune de gust

Doctorul recomandă adaptarea consumului la preferințele personale. „Mie îmi place mai mult cel galben pentru că e mai fin, dar dacă preferi verdele, îl poți tăia felii și nu vei simți nimic.” Kiwi-ul poate fi adăugat în salate, smoothie-uri sau mâncat întreg, ca un măr.

Ce facem cu pesticidele din coajă?

O preocupare frecventă legată de consumul de fructe cu coajă este prezența pesticidelor. Carmona răspunde: „Spală-l bine și gata. Niciun studiu nu a arătat că pielea kiwi-ului ar avea reziduuri toxice peste limitele legale.” Cu alte cuvinte, după o spălare atentă, beneficiile cojii depășesc cu mult eventualele riscuri la persoanele sănătoase.

Beneficiile consumului de kiwi cu coajă

Potrivit lui Carmona, avantajele sunt clare:

Crește sațietatea și ajută la controlul greutății.

Reglează mai bine glicemia.

Susține microbiota intestinală, prin fibre și polifenoli.

Reduce inflamația din organism.

„Coaja adaugă o cantitate uriașă de fibre și folat, care contribuie la sațietate, la reglarea glicemiei, la sănătatea florei intestinale și la reducerea inflamației. Ce îți poți dori mai mult?”, rezumă Carmona.

Recomandarea lui este clară: „De azi înainte, vreau să văd că iubești kiwi-ul. Unora le place „ras”, altora natural, dar toate fructele de kiwi sunt minunate. Nu lăsa pe nimeni să te convingă de altceva.”