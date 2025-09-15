VIDEO | Khachapuri, „pizza” georgiană tradițională/ Un aluat în formă de bărcuță cu umplutură gratinată din brînză și ou moale

Khachapuri este unul dintre cele mai cunoscute și iubite preparate tradiționale din bucătăria georgiană. Numele provine din două cuvinte: „khacho” (brânză de vacă fermentată) și „puri” (pâine). Practic, este un tip de pâine dospită, umplută cu brânzeturi, ou și uneori unt, care amintește de pizza, dar are o identitate proprie, mult mai bogată și mai consistentă.

În Georgia există mai multe variante regionale de khachapuri:

Adjaruli khachapuri – în formă de bărcuță, umplută cu brânză, ou moale și un cub de unt care se amestecă înainte de servire.

Imeruli khachapuri – rotundă, umplută cu brânză în interior, asemănătoare cu o plăcintă.

Megruli khachapuri – similară cu Imeruli, dar are și brânză presărată deasupra.

Datorită formei și modului de servire, khachapuri este adesea numită „pizza georgiană”, însă gustul ei este unic, mai aproape de o combinație între plăcintă cu brânză și pizza cu brânzeturi.

Povestea acestui preparat georgian

Khachapuri este considerat un simbol național al Georgiei, la fel de reprezentativ ca vinul georgian sau dansurile tradiționale. Primele mențiuni scrise despre acest preparat apar în secolul al XII-lea, în cronicile medievale georgiene, unde se vorbește despre o pâine umplută cu brânză, servită la mesele regale și la sărbători.

Originea sa este legată de obiceiul străvechi al georgienilor de a coace pâine în cuptoare de lut (tone), unde aluatul dospit era lipit de pereții încinși ai cuptorului. În timp, pâinea simplă a început să fie îmbogățită cu produse locale – în special cu brânzeturi – ceea ce a dus la apariția khachapuri-ului.

Cele trei tipuri de khachapuri provin fiecare dintr-o regiune a Georgiei, reflectând resursele și tradițiile locale:

În Imereti , unde creșterea vacilor era principală, s-a născut Imeruli khachapuri, rotund și umplut cu brânză.

În Adjaria , o zonă de coastă la Marea Neagră, brânza s-a combinat cu ou și unt, rezultând faimosul Adjaruli khachapuri, a cărui formă de bărcuță ar simboliza corăbiile marinarilor.

În alte zone montane, brânzeturile de oaie și capră au fost folosite pentru umplutură, Megruli.

De-a lungul secolelor, khachapuri a devenit mai mult decât o simplă mâncare: este un fel de „carte de vizită” culinară a Georgiei. În prezent, există chiar și un indice khachapuri (asemănător cu „indicele Big Mac”) folosit de economiștii georgieni pentru a măsura puterea de cumpărare și evoluția prețurilor în țară.

Rețetă clasică de Khachapuri Adjaruli (în formă de bărcuță)

Ingrediente (pentru 4 porții)

Pentru aluat:

500 g de făină albă

7 g de drojdie uscată (sau 25 de g de drojdie proaspătă)

250 de ml de lapte călduț

2 linguri de ulei

1 linguriță de zahăr

1 linguriță de sare.

Pentru umplutură:

400 de g de brânză feta sau telemea mai puțin sărată (ideal amestecată cu mozzarella pentru elasticitate)

150 de g de mozzarella rasă

1 ou pentru fiecare bărcuță

câteva cubulețe de unt.

Preparare

Prepararea aluatului Se dizolvă drojdia în laptele călduț împreună cu zahărul și se lasă 10 minute să se activeze.

Se adaugă făina, sarea și uleiul, frământând un aluat elastic și neted.

Se acoperă și se lasă la dospit aproximativ 1 oră, până își dublează volumul. Formarea bărcuțelor Se împarte aluatul în 4 bucăți egale.

Fiecare bucată se întinde în formă ovală, apoi marginile se rulează spre interior și se răsucesc la capete, obținând forma specifică de bărcuță. Adăugarea umpluturii Brânza se sfărâmă și se amestecă cu mozzarella.

Se umple fiecare bărcuță cu amestecul de brânzeturi. Coacerea Se așază bărcuțele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coc la 200°C timp de 12–15 minute.

Când aluatul și brânza sunt aproape gata, se sparge câte un ou crud în mijlocul fiecărei bărcuțe și se mai lasă 2–3 minute la cuptor, doar cât să se coaguleze ușor albușul, iar gălbenușul să rămână moale. Servirea La servire, se adaugă câte un cubuleț de unt peste brânză și ou.

Se amestecă gălbenușul cu brânza topită și untul direct în bărcuță, iar bucăți din aluat se rup cu mâna și se înmoaie în sosul cremos și fierbinte.

De ce merită să încerci khachapuri

Khachapuri nu este doar o rețetă, ci un simbol al ospitalității georgiene. Se servește atât la mesele de familie, cât și la sărbători și este considerată o adevărată „mâncare a sufletului” în Georgia. Pentru iubitorii de pizza și de preparate cu brânză, khachapuri este o descoperire delicioasă și surprinzătoare.