FOTO | Kaufland lansează un proiect-pilot de tip „Beauty Zone” în magazinul din Barbu Văcărescu / Servicii de manichiură și machiaj, între rafturile magazinului / O oglindă dotată cu AI îți recomandă ce produse de îngrijire să folosești

08 oct. 2026, Retail
FOTO | Kaufland lansează un proiect-pilot de tip „Beauty Zone” în magazinul din Barbu Văcărescu / Servicii de manichiură și machiaj, între rafturile magazinului / O oglindă dotată cu AI îți recomandă ce produse de îngrijire să folosești
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Foto: G4Food
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Kaufland a lansat un proiect-pilot de tip Beauty Zone în magazinul din Barbu Văcărescu, din București. Noul spațiu aduce peste 600 de produse de beauty, servicii de manichiură și make-up, zone de testare și o oglindă cu inteligență artificială care analizează tenul și oferă recomandări personalizate

Retailerul testează astfel un nou format de cumpărături, în care produsele de îngrijire personală sunt însoțite de servicii, consultanță și instrumente de analiză.

Foto: G4Food

Oglinda cu AI analizează tenul și oferă recomandări

Unul dintre elementele centrale ale noului Beauty Zone este Beauty Mirror cu AI. Potrivit Kaufland, oglinda inteligentă poate analiza tenul clientului direct în magazin și poate genera recomandări pentru rutina de îngrijire.

Conceptul include și metode de analiză facială și capilară, menite să îi ajute pe clienți să identifice produsele potrivite pentru nevoile lor.
Zona este completată de un Nail Bar, unde clienții pot beneficia de servicii de manichiură pe bază de programare, precum și de un Make-up Bar, unde sunt disponibile servicii de machiaj, lecții de bază și consultanță pentru îngrijirea tenului.

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Produsele pot fi testate în magazin înainte de achiziție.

Oglinda cu AI din Kaufland îți spune ce produse sunt potrivite pentru tenul tău

Oglinda cu AI din Kaufland îți spune ce produse sunt potrivite pentru tenul tău

Peste 600 de produse noi de beauty

Beauty Zone reunește peste 600 de produse noi din categoria de îngrijire personală. Oferta include produse inspirate de tendințele K-Beauty, dar și de interesul crescut pentru parfumurile arăbești.

Kaufland anunță și extinderea gamei de produse în perioada următoare.

Potrivit reprezentanților companiei, proiectul face parte din strategia retailerului de a construi o ofertă adaptată unor categorii diferite de clienți și de a transforma magazinul într-un spațiu în care cumpărăturile pot fi completate cu servicii și experiențe, după cum a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, Loredana Samoilă, PR Manager Kaufland România și Moldova.

Loredana Samoilă, PR Manager Kaufland România și Moldova.

Foto: G4Food

Beauty Zone, proiect-pilot pentru Kaufland

Magazinul din Barbu Văcărescu este primul în care Kaufland testează acest concept. Compania va urmări reacția clienților și rezultatele proiectului înainte de a decide dacă îl va extinde.

Reprezentanții Kaufland au precizat că, în cazul unui feedback pozitiv, conceptul ar putea fi dezvoltat în special în orașele mari.

Ideea este ca un client să poată combina, în timpul unei vizite obișnuite la hipermarket, cumpărăturile cu servicii de beauty, testarea produselor și recomandări personalizate.

Supermarketurile, al doilea loc de unde românii cumpără produse de beauty

Lansarea Beauty Zone vine în contextul unor schimbări în comportamentul consumatorilor. Date prezentate de Kaufland, pe baza unui studiu realizat de agenția Izi Data, arată că trei din patru femei au o rutină de îngrijire, iar mai mult de jumătate folosesc produse cu SPF.

Studiul indică, de asemenea, că după drogherii, supermarketurile reprezintă principalul loc de unde consumatorii cumpără produse de beauty.

Pentru retaileri, evoluția acestei categorii creează oportunitatea de a transforma zona de îngrijire personală dintr-un simplu spațiu de raft într-o experiență integrată în cumpărăturile obișnuite.

Foto: G4Food

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