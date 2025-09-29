O jumătate din consumul de vin al României provine din surse nefiscalizate, afirmă Cezar Ioan, în cel mai nou episod al podcastului „Connaisseur fără ifose”. Potrivit sursei citate, fenomenul are implicații economice, sanitare și de concurență neloială, fiind „o temă care ar trebui să fie de interes economic, pentru Guvern, pentru marii retaileri, pentru producătorii de vin”.

G4Food va publica, în zilele următoare, o serie de informații și interviuri dedicate pieței vinului nefiscalizat, un subiect cu impact major asupra industriei și consumatorilor.

„Micul producător român de struguri are dreptul să facă pentru un așa-numit auto-consum o cantitate de 100.000 l. Pentru a putea fi în legalitate cu această cantitate, trebuie doar să beneficieze de o înregistrare minimală la primărie, în Registrul Plantațiilor Viticole, și să declare producția”, a explicat Cezar Ioan.

El atrage atenția că, în realitate, această cantitate uriașă nu poate fi destinată strict consumului propriu. „Nicio familie, oricât extinsă ar fi, nu poate consuma 100.000 l de vin în fiecare an. Vinul acesta inundă piața, distorsionează piața, pune mari probleme de sănătate”, a subliniat acesta.

Riscurile nu sunt doar fiscale

În urmă cu aproximativ opt ani, Cezar Ioan a testat, împreună cu colegii săi, mai multe probe cumpărate de la marginea drumului. Rezultatele au fost îngrijorătoare: „Am cumpărat 15 probe de vin vândut la marginea drumului și le-am trimis la analize. Ei bine, niciunul nu corespundea pe deplin. Toate erau, într-o formă sau alta, falsificări, fie de soi, fie de tărie alcoolică și niciunul nu fusese vreodată verificat efectiv în laborator de bioxid de sulf și de alte substanțe care mai pot apărea acolo, zahăr adăugat și așa mai departe”.

„Refuzați vinurile de pe marginea străzii. Faceți un rău tuturor. Mai bine s-ar organiza mai bine, ar intra în legalitate și ar fi supuși controalelor și ar face vinuri de calitate mai bună și ar trăi cu toții mai bine”, conchide gazda podcastului „Connaisseur fără ifose”.