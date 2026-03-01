Tehnica princ are carnea este gătită la un rotisor care se învârte peste foc nu este doar un truc modern de gătit pentru kebab sau gyros. Este, în fapt, una dintre cele mai vechi metode culinare ale omenirii, scrie CNN. Această metodă și se regăsește în culturi extrem de diferite de-a lungul timpului și al spațiului. Istoricii culinari consideră că friptul la rotisor sau pe băț este printre cele mai străvechi tehnici de gătit. Această metodă avea sens practic în zilele în care oamenii trăiau mai aproape de focul de tabără și când controlul termic al cărnii era o provocare. Câarnea se punea deasupra flăcării și se rula în mod constant pentru a se găti uniform fără a se arde.

Metoda rotirii nu a rămas doar o soluție primitivă pentru gătit. A evoluat în forme regionale distincte, uneori transformându-se în preparate iconice ale bucătăriilor locale.

De la döner la gyros: o tradiție care se rotește pe verticală

Un exemplu clasic al evoluției acestei tehnici este döner kebab, care în turcă înseamnă literalmente „kebab care se rotește”. Rotisorul vertical, introdus în Bursa (Turcia) în secolul al XIX-lea, a fost un salt major. Carnea era pusă pe un băț vertical și tăiată pe măsură ce se frigea.

Acest preparat s-a răspândit apoi în multe părți ale lumii și a dat naștere la variante locale precum shawarma în Orientul Mijlociu, care este o adaptare arabă a sistemului de gătit rotativ, similară ca tehnică cu dönerul. Un alt exemplu este Gyros în Grecia, versiunea grecească a döner-ului, introdusă în Grecia de refugiații din Asia Mică după anii 1920 și popularizată ca street food. În multe regiuni ale lumii, acest tip de carne rotită a devenit sinonim cu fast food-ul savuros pe care îl cunoaștem astăzi, servit în pita sau lipie cu sosuri și legume.

Alte forme regionale ale tradiției rotisorului

Metoda gătirii pe un băț rotativ nu este limitată doar la kebab, shawarma sau gyros. Diferite culturi au propriile adaptări. „Al pastor” în Mexic este, la origine, un stil de friptură „ca la păstori”. Carnea (de obicei porc sau miel) era pusă pe un rotisor similar cu cel turcesc, dar adaptat gusturilor locale.

Din Orientul Mijlociu până în Europa și America, tehnica gătitului la rotisor a fost reinterpretată de fiecare cultură. Totuși, principiul rămâne același: căldură constantă și carne fragedă, friptă uniform.

Deși originea exactă a primului rotisor este pierdută în negura timpului, este clar că ideea de a prăji carne pe un băț sau rotisor este la fel de veche ca foamea însăși. De la primele focuri de tabără până la bucătăriile stradale moderne din Berlin, New York sau Atena, metoda a supraviețuit și s-a adaptat, dovedindu-se atât simplă, cât și extrem de versatilă.

Astăzi, preparate precum döner, shawarma sau gyros sunt consumate de milioane de oameni zilnic. O dovadă că ceea ce a început ca o soluție practică de gătit a devenit parte a patrimoniului gastronomic mondial.