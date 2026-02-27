VIDEO | De la ce vârstă ar trebui să fie limitat fast-food-ul și alimentele ultra-procesate la copii, explică Dr. Anca Bălănescu, medic specialist pediatru: „Nu există niciodată prea devreme”

27 feb. 2026, Fântâna de sănătate
FOTO: Colaj G4Food

Alimentele ultra-procesate sunt incriminate de toate ghidurile alimentare, atât din SUA cât și din Europa. Acestea sunt responsabile pentru o mulțime de afecțiuni, de la hipertensiune alimentară la diabet și boli cardiovasculare. Dr. Anca Bălănescu, medic specialist pediatru cu competență în endocrinologie pediatrică, a explicat ce înseamnă aceste alimente pentru copii. Ea a fost prezentă în emisiunea Fântâna de sănătate, realizată la G4Food de nutriționista Tania Fântână. Întrebată de la ce vârstă ar trebui interzise aceste alimente copiilor, ea a răspuns: „Nu există niciodată prea devreme. Întotdeauna părinților pe care încerc să îi educ cu privire la diversificare și la alimentație corectă, studenților mei de la facultate, când le predau despre partea de puericultură din pediatrie, tuturor le zic că cea mai importantă perioadă de formare a comportamentului alimentar al copil este în momentul diversificării.

Deci practic până la vârsta de șase luni copilul a mâncat doar o formulă de lapte sau lapte de la mamă, deci nu ai prea mare intervenție. Dar în momentul în care tu ca părinte începi diversificare a copilului, ăsta este un moment foarte important. Pentru că tu în momentul ăla reușești să calibrezi și să modelezi comportamentul alimentar al acelei persoane, acelui copilaș, pentru toată viața lui. Dacă de la bun început noi începem să introducem alimente ultra-procesate, fast-food, dulciuri, zahăr concentrat, el va alege numai lucrurile astea pentru că copilul înțelege că ce-i oferă mama în primele luni de viață, aia normalitatea. Nu există altceva. Dacă mama lui l-a hrănit așa, așa a mâncat toată viața”, explică medicul.

- articolul continuă mai jos -

De asemenea, ea mai spune că un copil trebuie obișnuit cu tot felul de texturi și gusturi, pentru a se bucura de o alimentație diversificată ca adult.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Fântâna de sănătate
19 mart.
VIDEO | Fântâna de sănătate | Raluca Maria Popa (nutriționist): „Mâncatul emoțional la copii este normal, dar contează cum îl gestionăm”
Fântâna de sănătate
13 mart.
VIDEO | Perioada cu modificări hormonale le face pe femei vulnerabile în fața problemelor de nutriție / Psiholog Raluca Chișcu: „Nu e un moment în care să-ți reconstruiești identitatea, adică de a ne găsi o nouă identitate în acest corp care va îmbătrâni. Și sigur că ai nevoie să și înveți cum să faci fața acestui proces”
Fântâna de sănătate
12 mart.
VIDEO | Tulburările de alimentație nu sunt specifice doar adolescenților / Psiholog Raluca Chișcu: „La vârstă adultă, problemele pot fi mult mai bine mascate. Persoana continuă să funcționeze social, profesional, iar cei din jur pot să nu își dea seama”
Fântâna de sănătate
11 mart.
VIDEO | Excesele, de orice fel, nu pot aduce nimic bun, iar în nutriție, cu atât mai mult / Psihologul Raluca Chișcu: „Noi, ca părinți, avem mai degrabă responsabilitatea să ne protejăm copiii și să-i învățăm să fie mulțumiți cu corpul pe care-l au, învățând în același timp să aibă grijă de ei”
Fântâna de sănătate
10 mart.
VIDEO | Ce sunt tulburările de alimentație precum anorexia, bulimia sau mâncatul compulsiv / Ce le declanșează și cum se identifică, explică psihologul Raluca Chișcu: „Rigiditatea și preocuparea excesivă de fapt sunt problema din spatele acestor tulburări”
Cele mai noi articole

EXCLUSIV G4Media | Președintele Nicușor Dan, premierul Giorgia Meloni și liderii din alte 8 țări cer UE să revizuiască rapid legislația verde Green Deal din energie și să reducă presiunea asupra industriei
Fermierii care dau foc vegetației pe miriști, pajiști sau terenuri agricole vor fi sancționați / APIA, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor face verificări
Uleiul de măsline virgin și cel rafinat nu sunt la fel de benefice pentru sănătatea creierului, arată un studiu recent / Uleiul influențează microbiomul intestinal și, prin el, funcția cognitivă
Salată orientală de post: Una dintre cele mai simple și sățioase rețete din bucătăria românească
Peste 4,5 milioane de români trăiesc la limita sărăciei, iar masa de Paște rămâne un lux pentru mulți / Colecta Națională de Alimente începe pe 20 martie în sute de magazine
