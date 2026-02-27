Alimentele ultra-procesate sunt incriminate de toate ghidurile alimentare, atât din SUA cât și din Europa. Acestea sunt responsabile pentru o mulțime de afecțiuni, de la hipertensiune alimentară la diabet și boli cardiovasculare. Dr. Anca Bălănescu, medic specialist pediatru cu competență în endocrinologie pediatrică, a explicat ce înseamnă aceste alimente pentru copii. Ea a fost prezentă în emisiunea Fântâna de sănătate, realizată la G4Food de nutriționista Tania Fântână. Întrebată de la ce vârstă ar trebui interzise aceste alimente copiilor, ea a răspuns: „Nu există niciodată prea devreme. Întotdeauna părinților pe care încerc să îi educ cu privire la diversificare și la alimentație corectă, studenților mei de la facultate, când le predau despre partea de puericultură din pediatrie, tuturor le zic că cea mai importantă perioadă de formare a comportamentului alimentar al copil este în momentul diversificării.

Deci practic până la vârsta de șase luni copilul a mâncat doar o formulă de lapte sau lapte de la mamă, deci nu ai prea mare intervenție. Dar în momentul în care tu ca părinte începi diversificare a copilului, ăsta este un moment foarte important. Pentru că tu în momentul ăla reușești să calibrezi și să modelezi comportamentul alimentar al acelei persoane, acelui copilaș, pentru toată viața lui. Dacă de la bun început noi începem să introducem alimente ultra-procesate, fast-food, dulciuri, zahăr concentrat, el va alege numai lucrurile astea pentru că copilul înțelege că ce-i oferă mama în primele luni de viață, aia normalitatea. Nu există altceva. Dacă mama lui l-a hrănit așa, așa a mâncat toată viața”, explică medicul.

De asemenea, ea mai spune că un copil trebuie obișnuit cu tot felul de texturi și gusturi, pentru a se bucura de o alimentație diversificată ca adult.