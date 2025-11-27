Ouăle sunt printre cele mai complete alimente din punct de vedere nutritiv. Conțin proteine de înaltă calitate, vitamine din complexul B, vitamina D și minerale esențiale pentru energie și sănătatea organismului. În plus, sunt sățioase și ajută la menținerea unei greutăți echilibrate, fiind ideale pentru micul dejun sau pentru o masă rapidă, dar hrănitoare. În această rețetă inspirată din bucătăria irlandeză, sunt combinate ouă cu legume și cartofi, pentru un preparat simplu, gustos și consistent, perfect pentru întreaga familie, arată allrecipes.com.

Ingrediente (4 porții)

2 linguri unt

6 cartofi, curățați și tăiați felii

1 ceapă, tocată mărunt

1 ardei gras verde, tăiat cubulețe

6 ouă, bătute

Puțină sare, piper, după gust

Mod de preparare