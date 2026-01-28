Inspecţia Muncii a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 3 milioane de lei şi a identificat 51 de persoane care prestau muncă nedeclarată, în urma unei campanii naţionale de control desfăşurate în perioada 12-16 ianuarie 2026 în sectoarele hoteluri şi restaurante, a anunţat miercuri instituţia, transmite Agerpres.

“Inspecţia Muncii a finalizat Campania Naţională pentru identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi verificarea respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă (SSM) în sectoarele “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare” şi “Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie”. Acţiunea, desfăşurată în perioada 12 – 16 ianuarie 2026, a fost motivată de ponderea importantă a acestui sector în economia naţională şi de riscurile generate de caracterul sezonier al activităţilor, care poate duce la neglijarea prevederilor legale”, se menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, campania a vizat “un domeniu complex, care utilizează atât personal cu contracte pe durată nedeterminată, cât şi lucrători sezonieri sau personal pus la dispoziţie de agenţi de muncă temporară”.

“Din cauza specificului sezonier, inspectorii au observat o tendinţă a angajatorilor de a minimaliza riscurile de accidentare şi de a ignora normele de securitate. Principalele obiective au fost eliminarea muncii la negru şi verificarea siguranţei echipamentelor care pot pune în pericol viaţa lucrătorilor (centrale, lifturi, hote sau butelii), precum şi prevenirea riscurilor de incendiu prin verificarea mentenanţei coşurilor de fum”, se mai precizează în comunicat.

Astfel, în domeniul relaţiilor de muncă, au fost aplicate 454 de sancţiuni contravenţionale, din care 204 au fost amenzi în cuantum de 2,37 milioane lei, iar pentru remedierea neconformităţilor constatate au fost dispuse 1.462 de măsuri. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 911 controale şi aplicate 988 de sancţiuni contravenţionale, din care 104 au fost amenzi în cuantum de 595.000 lei, iar pentru remedierea neconformităţilor constatate au fost dispuse 1.122 de măsuri.

Potrivit sursei citate, Mihai Uca, inspector general de stat adjunct al Inspecţiei Muncii, a avizat raportul menţionat care subliniază necesitatea intensificării controalelor, având în vedere incidenţa crescută a muncii nedeclarate în acest domeniu.

“Obiectivul rămâne creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor privind respectarea prevederilor legale pentru asigurarea unor condiţii de muncă sigure”, subliniază instituţia.