În societatea actuală, foarte importantă, dar nu mereu aplicată, este citirea listei de ingrediente de pe produsul pe care dorim să-l achiziționăm. După cum a declarat Dr.Ing. Gabriela Berechet, specialist gastrotehnie și tehnologii alimentare, într-un interviu pentru G4Food: „Să caute citind această listă de ingrediente, materia primă principală care dă denumirea preparatului sau a produsului alimentar. Ciocolata ar trebui să înceapă cu masa de cacao”.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În interviul următor, Dr. Ing. Gabriela Berechet a prezentat răspunsurile sale referitoare la inovațiile care influențează calitatea și siguranța alimentelor din România, la soluțiile pentru reducerea risipei alimentare și a costurilor, precum și la educarea consumatorilor în ceea ce privește citirea etichetelor.

Reporter: Care sunt cele mai importante inovații în gastrotehnie și tehnologii alimentare care influențează în prezent calitatea și siguranța alimentelor din România?

Dr. Ing. Gabriela Berechet: România a intrat în trendul mondial în ceea ce privește asigurarea calității preparatelor culinare prin folosirea tehnologiilor culinare inovative, cum sunt pasteurizarea înaltă a mâncărurilor gătite, procesarea hiperbară și ambalajele inteligente. Este un progres faptul că siguranța preparatelor culinare este garantată și de prezența ingredientelor care vin într-un stadiu avansat de prelucrare, facilitând în același timp obținerea unor preparate culinare sigure.

Faptul că avem, în sfârșit, acces la ingrediente de calitate, care trec printr-o fază avansată de prelucrare și nu mai aducem în bucătărie cartofi cu pământ, morcovi cu pământ sau fasole posibil infestată cu insecte reduce riscurile în prepararea culinară și garantează siguranța alimentului.

Reporter: Ce soluții tehnologice pot ajuta producătorii mici și mijlocii să reducă risipa alimentară și costurile, fără să compromită calitatea produselor?

Dr. Ing. Gabriela Berechet: Industria agroalimentară generează 25% din pierderile și risipa alimentară la nivel global. Nici în România nu facem excepție, iar pentru a putea contribui la reducerea risipei alimentare, producătorii mici și mijlocii de pe lanțul agroalimentar trebuie să dispună de o logistică adecvată de depozitare a ingredientelor și de prelucrare preliminară a acestora, astfel încât produsele să ajungă la utilizatorul final într-un stadiu cât mai avansat de prelucrare și în condiții care permit utilizarea lor pe o perioadă mai lungă de timp.

În restaurante, reducerea risipei alimentare înseamnă, în primul rând, utilizarea eficientă a ingredientelor și un meniu mai redus. În al doilea rând, presupune un meniu adaptat sezonului în care se gătește, o dimensionare corectă a porțiilor și o structurare a preparatelor în meniu astfel încât oaspetele să se ridice de la masă satisfăcut, fără a cere resturile de mâncare în pachețelul „doggy bag” pentru acasă.

„Aceste informații îl ajută pe consumator să selecteze alimente de o calitate mai bună”

Reporter: Cum putem educa mai bine consumatorii pentru a înțelege etichetele și procesele tehnologice din spatele alimentelor pe care le cumpără?

Dr. Ing. Gabriela Berechet: Pentru educarea consumatorilor, de-a lungul timpului s-a elaborat o serie de mecanisme de învățare privind compoziția nutrițională, raportul de proteine, lipide, glucide și, mai ales, conținutul de sare din preparate. Există o reglementare europeană încă din 2011 care obligă producătorii să aibă etichete cu declarația nutrițională. În această declarație sunt trecute valorile energetice la suta de grame sau la suta de mililitri, conținutul de grăsimi, din care acizi grași saturați, conținutul de glucide, din care zaharuri, conținutul de fibre, proteine și sare.

Este însă foarte important ca și consumatorii să citească lista ingredientelor, deoarece, dacă de exemplu găsesc pe o ciocolată zahărul pe primul loc, urmat de unt sau grăsime vegetală hidrogenată, iar abia pe al patrulea sau al cincilea loc cacao, este bine să pună produsul înapoi pe raft. Consumatorul ar trebui să caute, în lista de ingrediente, materia primă principală care dă denumirea preparatului sau produsului alimentar. În cazul ciocolatei, aceasta ar trebui să înceapă cu masa de cacao.

Aceste informații îl ajută pe consumator să selecteze alimente de o calitate mai bună, iar această calitate vine întotdeauna și cu un preț mai ridicat. De aceea recomand întotdeauna cantități mai mici dintr-un produs premium, pentru a integra corect conceptul de alimentație sănătoasă, începând chiar de la citirea etichetei unui produs alimentar.

Sursa foto: G4Food

Montaj video: Studio G4

CITEȘTE ȘI: Număr record de elevi înscriși la ediția din acest an a Academiei Junilor Bucătari (P)