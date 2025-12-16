Una dintre cele mai dezbătute întrebări din nutriția modernă este dacă micul dejun este cu adevărat esențial sau dacă postul intermitent reprezintă o alternativă mai sănătoasă. În timp ce unele persoane nu își pot imagina diminețile fără micul dejun, altele aleg să sară peste această masă pentru a beneficia de efectele postului. Dar ce spun specialiștii?

Potrivit cardiologului Aurelio Rojas, răspunsul nu este unul universal, ci depinde de stilul de viață, nivelul de activitate și calitatea alimentelor consumate, notează ABC.

De ce a fost micul dejun considerat atât de important?

Micul dejun vine după un post natural de 8-10 ore și are rolul de a oferi energie organismului pentru începutul zilei. Mult timp a fost promovat ca „cea mai importantă masă a zilei”, însă cercetările recente au adus mai multă nuanță în această afirmație.

Studiile observaționale arată că persoanele care sar frecvent peste micul dejun pot avea un risc mai mare de probleme cardiovasculare. Totuși, acest risc apare mai ales atunci când sărirea peste micul dejun este asociată cu un stil de viață dezechilibrat: somn insuficient, stres cronic și alimentație de slabă calitate.

Postul intermitent și autofagia

Atunci când nu mâncăm dimineața, organismul intră într-o stare de post intermitent natural. În acest interval se activează autofagia, un proces prin care corpul „face curățenie” la nivel celular: elimină celulele deteriorate și stimulează regenerarea celulară.

Acest mecanism este benefic, însă trebuie înțeles că autofagia nu este anulată complet de micul dejun, ci doar întreruptă temporar. De asemenea, corpul produce deja energie dimineața, datorită hormonilor precum cortizolul și adrenalina, care ating un vârf în primele ore după trezire.

De ce contează ce mâncăm dimineața?

Una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea unui mic dejun bogat în carbohidrați rafinați, zum ar fi cereale dulci, pâine albă, produse de patiserie. Acestea determină o creștere rapidă a glicemiei, urmată de o scădere bruscă, care duce la:

senzație de foame la scurt timp după masă

scădere de energie

poftă de dulce

inflamație cronică de intensitate redusă

Recomandarea cardiologului: proteinele pe primul loc

Pentru majoritatea adulților, în special pentru cei care au un stil de viață sedentar sau lucrează la birou, micul dejun poate fi benefic, cu o condiție esențială: să fie bine construit din punct de vedere nutrițional.

Un mic dejun echilibrat ar trebui să conțină: proteine de calitate (ouă, iaurt grecesc, brânză slabă, tofu), grăsimi sănătoase (avocado, nuci, semințe, ulei de măsline), o cantitate mică de carbohidrați complecși (ovăz integral, pâine integrală).

Proteinele ajută la menținerea sațietății, stabilizarea glicemiei și prevenirea fluctuațiilor de energie pe parcursul zilei.

Când poate fi util postul intermitent?

Nutriția nu este despre reguli rigide, ci despre adaptare și echilibru. Pentru unii oameni, postul intermitent funcționează excelent; pentru alții, un mic dejun bogat în proteine este cheia unei zile productive și echilibrate.

Cel mai important este să îți asculți corpul, să alegi alimente de calitate, să dormi suficient și să gestionezi corect stresul.

Micul dejun sau postul intermitent pot fi instrumente valoroase – atât timp cât sunt integrate într-un stil de viață sănătos