Fermierii filipinezi, precum Romeo Wagayan, ajung să-și lase legumele să putrezească pe câmp, în loc să le vândă în pierdere. Scumpirea carburanților, legată de conflictul din Orientul Mijlociu, a dus la creșterea semnificativă a costurilor cu recoltarea, forța de muncă și transportul, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Nu putem face nimic. Dacă recoltăm, pierderile noastre cresc din cauza costurilor cu forţa de muncă, transportul şi ambalarea. Nu câştigăm nimic din asta. De aceea am decis să nu recoltăm deloc”, a spus Wagayan, un cultivator de legume în vârstă de 57 de ani din provincia Benguet, nordul Filipinelor.

Explozia costurilor, alimentată de războiul din Orientul Mijlociu, pune o presiune tot mai mare asupra fermierilor din această țară. Filipine, un arhipelag din Asia de Sud-Est, este deosebit de vulnerabil la șocurile petroliere, din cauza dependenței ridicate de combustibili importați.

Situația lui Wagayan nu este singulară, ci reflectă dificultățile cu care se confruntă numeroși fermieri din zonele montane. Potrivit lui Agot Balanoy, consilier la centrul de comercializare a legumelor din La Trinidad, tot mai mulți agricultori au început să oprească recoltarea, în contextul în care cumpărătorii se retrag, pe fondul cererii slabe și al costurilor în creștere.

Balanoy atrage atenția că unii cumpărători își anulează comenzile sau le reduc, semn al unei schimbări în comportamentul consumatorilor. Pe fondul inflației, gospodăriile își reduc consumul de legume și se orientează către alternative mai ieftine și mai consistente, precum tăițeii instant.

Datele arată dezechilibrul puternic dintre costuri și prețurile de vânzare. Producerea unui kilogram de varză îi costă pe fermieri între 18 și 20 de pesos (0,2990 – 0,3323 dolari), sumă care acoperă inputurile agricole de bază, precum semințele și îngrășămintele. În schimb, prețurile de vânzare la poarta fermei au scăzut drastic, ajungând chiar și la trei pesos pe kilogram, iar în ultimele zile au variat între cinci și opt pesos pe kilogram.

Scăderea prețurilor la produsele alimentare este agravată de scumpirea combustibililor, care crește costurile de transport de la ferme către piețe. În același timp, sunt afectate și costurile pentru inputuri agricole, precum îngrășămintele, ceea ce amplifică presiunea asupra producătorilor.

„Creşterea preţurilor la motorină are un impact foarte mare asupra noastră, atât în timpul plantării, cât şi al recoltării”, a declarat Arnold Capin, cultivator de legume în vârstă de 27 de ani. Potrivit acestuia, din cauza distanțelor mari parcurse pentru livrarea produselor, fermierii ajung adesea să rămână cu foarte puțin sau chiar fără profit după vânzare.

Datele oficiale confirmă această evoluție. În luna martie, prețurile la motorină au crescut cu 59,5% în ritm anual, iar benzina s-a scumpit cu 27,3%. Este vorba despre cele mai mari creșteri de după septembrie 2022, când piețele globale de energie au fost afectate de invazia Rusiei în Ucraina. În comparație, în luna februarie, prețurile înregistraseră scăderi, de 1,3% la motorină și 5,7% la benzină, în Filipine.

„Este înfricoşător pentru că nu ştii de unde vei face rost de bani ca să cumperi mâncare”, a atras atenţia cultivatorul de legume, Arnold Capin.