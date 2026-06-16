Primăria Sectorului 1 își propune ca piețele din administrarea sa să capete noi dimensiuni. În cadrul unei consultări publice referitoare la noua strategie în acest domeniu, edilul George Tuță și-a expus viziunea.

Domnia-sa își propune să ofere piețelor noi dimensiuni, așa cum se întâmpla cu mulți ani în urmă.

Piețele Sectorului 1 nu vor fi doar un loc pentru cumpărături

Piețele nu ar trebui să fie doar un simplu spațiu în care oamenii să se ducă și să își procure alimente sau alte lucruri. Aceasta este doar o componentă a ceea ce reprezintă cu adevărat o piață. Astfel sună ideea de la care Primăria Sectorului 1 își dorește să reorganizeze piețele agro-alimentare din subordinea sa.

În acest scop a fost organizată o consultare publică, la care au participat cetățeni din sector, arhitecți, specialiști din mai multe domenii și, bineînțeles, comercianți și producători.

În viziunea Primăriei, piețele ar trebui să fie și un spațiu de socializare, unde oamenii se întâlnesc, comunică și creează legături. Toate acestea pornind de la realitatea că, într-o piață agro-alimentară tradițională există legături între vânzători și cumpărători. Acestea se leagă firesc și se întind, adesea, pe parcursul mai multor ani.

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O altă dimensiune pe care ar trebui să o aibă piețele este acela de spațiu cultural. Asta pentru că la piață se transmit nu numai mărfuri alimentare, ci și gusturi. Iar gusturile, gastronomia, sunt o componentă a tradiției culturale. În virtutea acestei viziuni, pe lângă piețe ar fi de dorit să existe și restaurante și chiar școli de gătit.

Proiectul va fi supus dezbaterii publice

„Am dorit să inițiem această consultare înainte de a lansa o strategie în sensul propriu al cuvântului. Dorim să avem în vedere toate elementele, astfel încât când vom pune documentul în dezbatere publică acesta să fie unul cuprinzător și să cuprindă toate aspectele dorite de cetățeni”, a subliniat George Tuță, primarul Sectorului 1.

Noul proiect urmează să fie inspirat și de exemple din mai multe orașe europene, unde piețele îndeplinesc mai multe roluri.

La ora actuală, în Sectorul 1 mai multe piețe se află în reabilitare sau chiar reconstrucție. Pe de altă parte, se are în vedere și realizarea unora noi, precum și înființarea unor piețe volante.