Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis marți seară un mesaj după protestul fermierilor și crescătorilor de animale din Piața Victoriei, care a degenerat în confruntări între manifestanți și jandarmi. Bolojan a spus că protestele pașnice reprezintă o manifestare a democrației, dar că violențele și instigarea la violență nu pot fi justificate.

„Simțim cu toții tensiunea din societate, prinsă între crize suprapuse care par că nu se mai termină. Protestele pașnice sunt o manifestare a democrației. Nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență”, a transmis Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat marți seară pe Facebook.

Bolojan: „Nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată”

Premierul interimar a făcut apel la evitarea escaladării conflictelor și a avertizat asupra riscului unei destabilizări.

„Cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înțeleagă că nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice”, a afirmat Bolojan.

El a adăugat că societatea românească nu își permite să se divizeze într-o perioadă marcată, în opinia sa, de crize succesive.

„Nu ne putem permite să ne pierdem unii de alții. Reușim doar împreună, cu răbdare, cu înțelepciune și cu încredere”, a mai transmis premierul interimar.

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Bolojan a susținut că Guvernul pe care îl conduce acționează „cu bună-credință și responsabilitate” pentru ca România să traverseze această perioadă și că Executivul ascultă revendicările societății și încearcă să răspundă în limita posibilităților.

Protestul fermierilor a degenerat în violențe

Mesajul lui Ilie Bolojan vine după o zi tensionată în Piața Victoriei, unde fermieri și crescători de animale au protestat față de problemele din agricultură și zootehnie.

Manifestația nu a fost autorizată, potrivit Jandarmeriei Capitalei. În timpul protestului, o parte dintre participanți au forțat cordoanele de ordine, iar unii au aruncat cu obiecte în jandarmi. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene.

Violențele au reizbucnit în jurul orei 15.00, când un grup de protestatari a rupt cordonul de jandarmi dinspre strada Paris. În urma incidentelor, traficul rutier din zona Pieței Victoriei a fost restricționat temporar.

Potrivit unui bilanț comunicat ulterior de Jandarmerie, 47 de persoane au fost duse la unitățile de poliție pentru audieri. Zece jandarmi au fost răniți, iar patru dintre aceștia au fost transportați la spital. O persoană a fost reținută după ce asupra sa a fost găsit un cuțit cu lama de aproximativ 20 de centimetri.

Guvernul spune că a primit revendicările fermierilor

Executivul a transmis marți că premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse la Guvern de Asociația Profesională a Ciobanilor și a discutat cu vicepremierul Tánczos Barna despre posibile soluții pentru problemele semnalate de crescătorii de animale.

Guvernul a precizat, de asemenea, că o parte dintre revendicările prezentate la protest fuseseră discutate în cadrul unor întâlniri anterioare cu reprezentanții sectorului ovin.

Executivul a făcut apel la calm și la încetarea violențelor.

Protestul a continuat în cursul serii, iar circulația rutieră în zona Pieței Victoriei a fost reluată ulterior.