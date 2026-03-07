În Berlin există o tradiție mai puțin obișnuită pentru multe orașe europene: cafenele deschise chiar în interiorul cimitirelor. Aceste spații funcționează ca locuri de întâlnire pentru comunitate, dar și ca locuri unde familiile se adună după înmormântări pentru a mânca, a povesti și a petrece timp împreună, conform publicației Saveur.

Într-o după-amiază, pe terasa plină de verdeață din spatele Café Lisbeth, un grup mic de oameni s-a adunat la masă pentru a ciocni pahare. Au comandat mai multe sticle de prosecco și au împărțit o masă bogată. Pe măsură ce vinul și schnapps-ul au început să circule, atmosfera a devenit tot mai animată, iar invitații au râs și au spus povești până târziu în seară. Un trecător ar fi putut crede că este o aniversare sau o reuniune de prieteni. În realitate, era o înmormântare.

Cafeneaua și spațiul artistic Café Lisbeth au fost deschise în 2022 de Alexis Hyman Wolff în Friedhof II der Sophiengemeinde, un cimitir protestant din cartierul Mitte. Trecerea pragului acestui loc liniștit, aflat aproape de fosta zonă a Zidului Berlinului, oferă senzația descoperirii unei oaze ascunse.

„O parte din rațiunea noastră de a exista este să fim aici pentru oameni, să aibă un loc unde să se adune după înmormântare, să mănânce, să bea și pur și simplu să se simtă primiți și protejați de acest spațiu”, spune Alexis Hyman Wolff.

Conform sursei citate, astfel de locuri fac parte din cultura orașului. „Berlinul are această tradiție a cafenelelor din cimitire, pentru că aici cimitirele sunt spații verzi extraordinare”. „Natura din cimitirul nostru este superbă. Sunt oameni care ies la plimbare cu cărucioarele copiilor și alții care îngrijesc mormintele”.

Una dintre cele mai vechi cafenele de acest tip este deschisă în cimitirul unde sunt înmormântați frații Grimm

Deși ideea de a lua masa lângă morminte poate părea macabră, atmosfera este departe de a fi sumbră. La Café Lisbeth vin familii care joacă jocuri de societate după-amiaza sau adolescente care se întâlnesc cu cărți de tarot într-o seară de vineri. Cafeneaua este doar una dintre mai multe inițiative similare din Berlin, spații care leagă simbolic lumea celor vii de cea a celor morți.

Una dintre cele mai vechi cafenele de acest tip este Café Finovo, deschisă de aproape 20 de ani în Alter St.-Matthäus-Kirchhof, cimitirul unde sunt înmormântați frații Grimm. În cartierul Neukölln funcționează și Kaffeebar Jacobi, aflată lângă Alter St.-Jacobi-Friedhof. Toate aceste cafenele plătesc chirie administrațiilor cimitirelor, contribuind astfel la întreținerea mormintelor și a spațiilor verzi.

Un alt exemplu este Café Friedberg, deschis în aprilie într-un cimitir din Kreuzberg, după ce proprietara cunoscutei cafenele Café Strauss s-a retras din activitate. Jack Vowinckel, care administrează noul spațiu, spune că fostul proprietar a vrut să evite transformarea locului într-o cafenea obișnuită, destinată turismului de masă. Astăzi, localul este cunoscut pentru prăjitura cu mousse de lămâie.

„Am spus mereu că vrem să aducem sufletul înapoi în acest loc și să-l facem din nou viu”

Tradiția germană „Kaffee und Kuchen”, cafea și prăjitură servite după-amiaza, rămâne un obicei important pentru generațiile mai în vârstă și este prezentă și la cafeneaua 21gramm din cimitirul St. Thomas-Kirchhof, în sudul cartierului Neukölln. Aici prăjiturile sunt servite în porții mari, dreptunghiulare, iar printre cele mai populare se numără carrot cake sau prăjitura sezonieră cu prune, zwetschgenkuchen.

Jeremias Stüer, co-proprietarul 21gramm, spune că localul a fost gândit ca un spațiu deschis pentru toată comunitatea.

„Locuiesc în Neukölln de 20 de ani și am văzut cât de mult s-a schimbat cartierul”. „Pentru mine a fost mereu important să fim aici pentru toată lumea. Nu putem fi doar pentru turiștii cool. Sunt oameni care vin după ce au vizitat mormântul cuiva drag”.

Clădirea în care funcționează cafeneaua are peste un secol și fusese abandonată ani întregi înainte de renovare. Pereții fuseseră vopsiți într-un roșu puternic, tipic anilor ’90. În timpul lucrărilor, echipa a descoperit picturi murale și inscripții gotice ascunse sub straturile de vopsea și a încercat să readucă la viață atmosfera vechii capele cu coloane corintice.

„Am spus mereu că vrem să aducem sufletul înapoi în acest loc și să-l facem din nou viu”.

Numele cafenelei face trimitere la ideea populară potrivit căreia sufletul uman ar cântări 21 de grame.

În weekend, locul poate găzdui atât grupuri venite la brunch, cât și petreceri de nuntă. Alteori are loc ceea ce germanii numesc „Leichenschmaus”, literalmente „ospățul mortului”, o masă organizată la câteva săptămâni după deces, când șocul inițial a trecut. Unele cafenele organizează astfel de întâlniri în spații private, însă la 21gramm mesele au loc chiar în sala principală.

„Mai ales marțea, aproape în fiecare săptămână există un grup de patru până la 20 de persoane în mijlocul restaurantului care tocmai au venit de la o înmormântare, iar la masa de lângă ei pot fi oameni la o întâlnire”. „Încă de la început ne-a fost clar că nu trebuie să separăm aceste lucruri. Toate fac parte din viață”.

Veniturile cafenelei permit și menținerea unor prețuri accesibile pentru familiile care organizează mesele de după înmormântări.

„Simțim că este datoria noastră, fiind într-un cimitir”. „Este important ca oamenii să se poată aduna după aceea, iar familiile care organizează o înmormântare nu o fac din alegere. Chiar și pentru cei care nu își permit meniul nostru obișnuit, găsim mereu o modalitate să îi servim”.

„Mâncarea aduce multă bucurie”

La Café Lisbeth, meniul este coordonat de Chiara De Martin, originară din regiunea Veneto din Italia. Preparatele includ diferite antipasti, vitello tonnato sau focaccia cu mortadella, stracciatella și cremă de fistic. Pentru a compensa lipsa unei bucătării complete, echipa a apelat la soluții creative, cum ar fi gătirea caracatiței sous-vide timp de opt ore.

„Mâncarea aduce multă bucurie”, spune ea.

Pe lângă partea culinară, cafeneaua organizează și expoziții dedicate ideii de trecere a timpului și modului în care oamenii au privit moartea de-a lungul istoriei. Un proiect realizat împreună cu Institutul de Meteorologie al Universității Freie din Berlin a explorat simbolic cerul ca loc în care generații întregi au crezut că ajung cei dispăruți.

„Acesta nu este un spațiu obișnuit. Ca să ajungi la ușa noastră, trebuie să treci prin poarta cimitirului”. „Suntem pe un loc sacru”.