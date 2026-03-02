Într-o cafenea de specialitate, alegerea nu mai e întâmplătoare. Nu mai comanzi „o cafea” și atât. Spui espresso, flat white, V60 sau cappuccino și, fără să îți dai seama, îți conturezi profilul consumatorului. Nu e vorba de etichete, ci de obiceiuri, ritm și preferințe. Pe care un barista le învață.

Am continuat discuția cu George, barista la NOY Coffee Bar, pentru a înțelege cum s-au schimbat alegerile românilor și ce diferențe reale există între cei care aleg un espresso și cei care merg pe un flat white. Dincolo de spumă și de gramaje, e vorba despre stil de consum.

„Espresso e alegerea directă. Fără ocolișuri”

„Dacă ar fi să faci un portret al celui care bea espresso, cum ar suna?”

În general, e o persoană care știe ce vrea. Espresso-ul e concentrat, intens, fără lapte care să rotunjească gustul. Cei care îl aleg sunt, de multe ori, obișnuiți cu gustul cafelei pure. Mulți au crescut cu espresso clasic și au făcut trecerea spre specialitate. Nu stau foarte mult pe gânduri. Vin, comandă, beau și pleacă sau își continuă ziua. E o alegere eficientă. Dar asta nu înseamnă că nu apreciază calitatea. Din contră, la espresso diferențele se simt imediat.

- articolul continuă mai jos -

„Și atunci cine alege flat white?”

Flat white-ul e pentru cei care vor echilibru. Laptele scoate în evidență dulceața cafelei, dar păstrează intensitatea. De multe ori îl aleg oameni care stau mai mult în cafenea, care lucrează, care vor o experiență mai „comfort”.

E foarte popular în zona urbană, în rândul celor care petrec timp în cafenele. Nu e o cafea de grabă. E genul de băutură pe care o bei în timp ce ai laptopul deschis sau o conversație lungă.

„Nu mai e o diferență de gen, ci de ritm. Asta contează în profilul consumatorului”

„Există diferențe clare între bărbați și femei în alegerea cafelei?”

Acum câțiva ani aș fi spus că da, dar lucrurile s-au schimbat. Nu mai putem spune că espresso e „masculin” și flat white „feminin”. E mai mult despre ritmul zilei și despre obicei.

Am clienți femei care beau doar espresso dublu și bărbați care preferă flat white sau cappuccino. Diferența reală e în cât timp au la dispoziție și ce caută în momentul respectiv. Intensitate rapidă sau experiență mai lungă.

„Unde se poziționează cappuccino în toată povestea asta?”

Cappuccino e, încă, cea mai comandată băutură. E un fel de zonă de confort. Are suficient lapte cât să fie cremos, dar păstrează caracterul cafelei. De multe ori, cei care sunt la început în zona de specialitate aleg cappuccino. E un pas intermediar între cafeaua clasică și espresso-ul pur.

„Filtrul e pentru cei curioși”

„Dar metodele alternative, gen V60 sau Aeropress?”

Acolo vorbim deja despre un alt tip de consumator. E persoana curioasă, care vrea să simtă diferențele dintre origini. La filtru se simt mult mai clar notele fructate, florale. Cei care aleg V60, de exemplu, sunt dispuși să aștepte câteva minute. Nu e o alegere impulsivă. E o alegere conștientă.

„Crezi că băutura aleasă definește personalitatea cuiva?”

Nu neapărat personalitatea, cât momentul. Poți fi băutor de espresso dimineața și de flat white după-amiaza. E despre cum te simți și ce ai nevoie.

Cafeaua a devenit flexibilă. Nu te mai definește rigid. Dar spune ceva despre ritmul tău în ziua respectivă.

„Ce le recomanzi celor care vor să își înțeleagă mai bine preferințele?”

Să încerce lucruri diferite. Mulți spun „eu beau doar espresso” fără să fi gustat vreodată un flat white bine făcut sau un filtru corect extras. Nu există alegere bună sau greșită. Important e să știi de ce îți place ceva. Când înțelegi diferențele, alegerea devine mai conștientă.

Cafeaua e despre ritm

În fond, nu e vorba doar despre lapte, extracție sau proporții. E vorba despre ritmul în care alegem să ne oprim. Un espresso poate fi o pauză scurtă, aproape ritualică. Un flat white e, de multe ori, o invitație să mai rămâi câteva minute la masă.

Pe măsură ce cultura cafelei a crescut și în România, alegerile au devenit mai conștiente. Nu mai comandăm „ceva tare” sau „ceva cu lapte”, ci știm exact ce ni se potrivește într-un anumit moment al zilei.