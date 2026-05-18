Parchetul European (EPPO), prin biroul său din București, coordonează o anchetă privind o presupusă fraudă în domeniul achizițiilor și subvențiilor, care vizează fonduri europene nerambursabile destinate fermelor mici și tinerilor fermieri. Ancheta are în vedere 237 de proiecte finanțate din fonduri europene, iar prejudiciul estimat pentru bugetul Uniunii Europene este de aproximativ 3,5 milioane de euro.

Potrivit informațiilor transmise de EPPO, ancheta vizează proiecte depuse pentru finanțare prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), destinat sprijinirii instalării tinerilor fermieri și dezvoltării fermelor de mici dimensiuni. Anchetatorii susțin că un consultant autorizat ar fi utilizat și depus documente false sau inexacte în cadrul a 237 de proiecte prezentate autorității contractante, respectiv Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Proiectele ar fi fost depuse în numele a 237 de entități juridice, inclusiv întreprinderi individuale, afaceri familiale, persoane fizice autorizate și companii. Documentele considerate suspecte ar fi fost folosite pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor de finanțare și pentru obținerea frauduloasă a fondurilor europene nerambursabile. Valoarea totală a finanțărilor solicitate a ajuns la aproximativ 5,7 milioane de euro, echivalentul a 27,7 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat adus bugetului Uniunii Europene este de aproximativ 3,5 milioane de euro, adică 16,8 milioane de lei

Un suspect a fost arestat

Principalul suspect în dosar, consultantul menționat în anchetă, a fost reținut pe 13 mai 2026 și arestat o zi mai târziu de Tribunalul București, la solicitarea Parchetului European. D4e asemenea, alte trei persoane au fost inculpate și plasate sub control judiciar.

În același dosar, alți 22 de suspecți sunt investigați pentru că ar fi acceptat, în schimbul unor comisioane cuprinse între 10% și 15% din valoarea totală a proiectelor, ca cereri de finanțare frauduloase să fie depuse în numele lor.

Potrivit EPPO, persoanele găsite vinovate în acest caz riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.

În timpul perchezițiilor desfășurate în județul Dâmbovița pe 13 mai, anchetatorii au ridicat mai multe probe, inclusiv documente și dispozitive electronice. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile subliniază că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.