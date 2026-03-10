Comuna timișeană Ghiroda a fost weekendul trecut capitala apiculturii din vestul țării. În ciuda faptului că apicultorii din România se confruntă cu un sezon foarte slab pentru producția de miere, unul dintre cele mai dificile din ultimii ani, în jur de 70 de expozanți au participat la Târgul Apicol Internațional de Primăvară, organizat în zona Căminului Cultural. Despre problemele cu care se confruntă apicultorii am stat de vorbă cu Președintele Asociației Apis Banatica, Cristian Ciobănaș, organizatorul evenimentului.

„Am avut un an extrem de prost. A venit un îngheț în aprilie și s-a dus toată floarea de salcâm și de tei. Nu am mutat o familie de albine la tei sau salcâm deoarece nu au avut la ce să culeagă. În funcție de bafta fiecărui apicultor, a avut o rapiță, o floarea soarelui, o polifloră sau ce a mai fost. Producția a fost mai puțin de jumătate față de ce a fost în alți ani. Pe alocuri, în zona de deal și de munte, producția a fost și mai mică. Cei din șes, care au avut culturi de rapiță și floarea soarelui s-au scos cât de cât, dar pădurea nu a produs deoarece au fost înghețate florile”, a declarat Cristian Ciobănaș.

Scumpirea energiei și a carburanților, o problemă în plus

O altă problemă majoră pentru apicultorii bănățeni este că nu pot concura cu prețurile mult prea mici din retail.

„Noi nu suntem de rea credință, ne informăm, plătim, dar avem pretenția ca statul să ne protejeze. Ori cum te protejează dacă pe piață apare miere foarte ieftină, când în supermarketuri sunt promoții cu miere la de detail, la prețuri de en gros. Sunt promoții la jumătate de preț, în condițiile în care omul se uită acum la fiecare leu. Statul ajută pe oricine, în afară de noi”, a mai spus Cristian Ciobănaș.

La aceste probleme se adaugă și scumpirea energiei și a carburanților. „Eu sunt timișorean. Cea mai apropiată stupină o am la 35 de kilometri, următoarea e la 50 de kilometri. Să mă duc, să lucrez toată ziua, fac 70 sau 100 de kilometri. Zilnic. Cât consum am, cât trebuie să produc, cu ce preț trebuie să vând mierea respectivă să pot să mă susțin pe mine și pe familia mea. Despre asta e vorba”, a mai spus apicultorul.

Nu există predictibilitate

Cristian Ciobănaș se ocupă de apicultură de 30 de ani. A făcut această îndeletnicire din iubire pentru albine, din pasiune. Acum tot mai puțini se mai înhamă la această treabă.

„Mergeți să vedeți câți tineri sunt aici? Niciunul. O viață am investit în apicultură. Din iubire față de albine. Am început de la sub zero. Copil sărac fiind, mi-am făcut singur lăzile, am investit o viață de om, muncă, stres, nopți nedormite și bani foarte mulți. Am ajuns la un nivel. Ce pot eu să spun copiilor mei? Le dau stupina, ei nu pornesc de la zero, dar nu au nicio siguranță că vor reuși. Nu pot să le spun să meargă pe calea asta că sigur nu dau greș. Nu există predictibilitate”, a mai afirmat Cristian Ciobănaș.

În județul Timiș sunt aproximativ o mie de apicultori, iar în județul vecin, Caraș-Severin, în jur de 1.200.