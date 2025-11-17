City Grill Group, cel mai mare lanț de restaurante cu capital românesc, marchează primele zece luni din 2025 cu o cifră de afaceri de 63,5 milioane de euro, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă din 2024. Rezultatele vin într-un an plin de provocări pentru industria ospitalității, consolidând poziția grupului într-un context de reașezare a pieței HoReCa și de reorientare a consumatorilor către experiențe autentice, conform unui comunicat de presă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit analizelor din piață, anul 2025 este caracterizat de o selecție mai atentă în rândul celor care aleg să iasă la restaurant. Clienții optează pentru branduri validate, capabile să ofere constant calitate, o experiență predictibilă și servicii solide.

În același timp, ieșitul la restaurant și-a recăpătat rolul de activitate profund socială. Grupuri mai mari de prieteni, familii sau colegi aleg să se reconecteze în jurul unei mese, într-o perioadă în care efectele izolării sociale devin tot mai evidente la nivel global. Conform raportului „From Loneliness to Social Connection”, publicat de Organizația Mondială a Sănătății în 2025, una din șase persoane se confruntă cu singurătatea, iar izolarea socială este considerată o problemă majoră de sănătate publică, cu riscuri similare sedentarismului sau fumatului. În același sens, Gallup Global Emotions Report 2024 arată că 23% dintre adulții din lume s-au simțit singuri în ziua precedentă.

„Publicul urban este mai atent și mai exigent”

Raportul OMS subliniază importanța spațiilor comunitare (restaurante, cafenele, piețe sau pub-uri) ca infrastructură socială esențială. Acestea reduc izolarea și cresc sentimentul de apartenență, oferind contextul perfect pentru interacțiuni umane autentice.

„Publicul urban este mai atent și mai exigent. Am remarcat creșterea rezervărilor pentru grupuri și mese mai mari, în care prietenii sau familia se întâlnesc pentru socializare. Restaurantele care inovează experiența și oferă consecvență în calitate, gust și servicii sunt cele care reușesc să rămână relevante și să devină destinații recurente pentru conectare”, explică Daniel Mischie, CEO City Grill Group.

Tendințele se reflectă și în valoarea medie a bonului, care a ajuns la 273 de lei, în creștere față de anul precedent. Cele mai ridicate valori sunt înregistrate în locațiile-simbol Pescăruș, Hanu’ lui Manuc, Hanu’ Berarilor Oprea Soare și Caru’ cu Bere, recunoscute pentru atmosfera lor vibrantă și pentru echilibrul pe care îl oferă între tradiție și experiențe moderne.

City Grill Group continuă investițiile în modernizarea infrastructurii, sustenabilitate și digitalizare, direcții care consolidează grupul ca reper al ospitalității românești. Colaborările cu chefi tineri și inovatori, precum Dragoș Bercea, head corporate chef, aduc reinterpretări contemporane ale unor preparate tradiționale și gusturi familiare generațiilor actuale.

Fondat în 2004, City Grill Group este cel mai important jucător românesc din industria restaurantelor. Portofoliul său include branduri precum Caru’ cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescăruș, Hanu’ Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill, City Grill Family, City Grill Delivery, La Boheme – primul hotel al grupului –, dar și proiectele recente Aubergine, Marty Restaurants și complexul de evenimente Zooma din Corbeanca.