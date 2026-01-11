Mulți oameni care încearcă să aibă o alimentație echilibrată aleg nucile ca gustare sănătoasă, deoarece sunt bogate în nutrienți și au numeroase beneficii pentru organism. Totuși, experții atrag atenția că, deși sunt foarte bune pentru sănătate, nucile sunt mult mai bogate în calorii decât cred majoritatea oamenilor și pot fi ușor consumate în cantități mari fără să ne dăm seama, conform Parade.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit studiilor științifice, gustările pot ajuta la controlul greutății, deoarece previn mâncatul excesiv la mesele principale și mențin stabil nivelul glicemiei. Însă contează foarte mult ce alegem să consumăm. Combinația dintre calorii, fibre, proteine și grăsimi influențează cât de sătioasă este gustarea și cât de tentant este să continuăm să mâncăm.

Dieteticianul Ro Huntriss, medic nutriționist și director de nutriție al aplicației Simple Life, explică faptul că nucile sunt extrem de benefice pentru organism, dar necesită atenție la porții. „Nucile sunt o sursă excelentă de grăsimi sănătoase pentru inimă, proteine, fibre, vitamine și minerale”. „Ele pot susține sănătatea inimii, pot ajuta la reglarea zahărului din sânge și pot contribui la sațietate, ceea ce poate ajuta oamenii să se simtă mai sătui între mese. Adăugarea nucilor într-o dietă echilibrată este o modalitate simplă de a crește aportul de nutrienți, susținând în același timp sănătatea generală”.

Câte calorii are o porție de nuci?

Deși sunt nutritive, nucile au un aport caloric mult mai mare decât pare la prima vedere. O jumătate de cană de caju are aproximativ 565 de calorii, aceeași cantitate de nuci macadamia ajunge la 712 calorii, iar jumătate de cană de nuci pecan are aproximativ 700 de calorii. O jumătate de cană de nuci are în jur de 730 de calorii, iar aceeași cantitate de migdale aproximativ 626 de calorii. Astfel, pentru persoanele care încearcă să slăbească, consumul frecvent de nuci în cantități mari poate face dificilă menținerea unui deficit caloric.

Asta nu înseamnă însă că nucile sunt nesănătoase. Din contră, sunt foarte benefice. Problema apare atunci când sunt consumate fără măsură.

Huntriss spune că nu este nevoie de o cantitate mare pentru a beneficia de efectele pozitive ale nucilor. „O mână mică – aproximativ 28 de grame sau cam o pătrime de cană – este, de obicei, suficientă pentru a oferi beneficii pentru sănătate fără a adăuga prea multe calorii”. Pentru a evita excesul, specialista recomandă măsurarea porțiilor și evitarea consumului direct din pungă, pentru că așa este foarte ușor să exagerăm fără să ne dăm seama.

Ea atrage atenția și asupra untului de arahide și a altor tipuri de unt de nuci. „Untul de arahide poate fi o sursă bună de proteine și grăsimi sănătoase, dar este, de asemenea, dens caloric și ușor de consumat în exces. La fel ca nucile întregi, este important să fim atenți la cantitate”. Specialista recomandă o porție de una sau două linguri, care oferă nutrienți fără să adauge prea multe calorii. „Asocierea untului de nuci cu fructe, legume sau pâine integrală poate contribui la o gustare echilibrată și sățioasă sau la o parte valoroasă a mesei”.

Huntriss mai subliniază că este important să alegem nuci sau unturi de nuci cu conținut scăzut de sare și zahăr, pentru că aceste ingrediente reduc beneficiile nutriționale și cresc riscul de consum excesiv.

În ciuda aportului caloric crescut, studiile arată că, atunci când sunt consumate corect, nucile pot susține controlul greutății și chiar pot contribui la slăbire pe termen lung. Cercetări publicate în „The American Journal of Clinical Nutrition” arată că un consum mai mare de nuci a fost asociat cu o creștere mai mică în greutate în perioade lungi de timp, iar alte studii arată că acestea oferă energie și reduc senzația de foame fără a provoca îngrășare.

Concluzia specialiștilor este clară: nucile sunt foarte nutritive și valoroase pentru sănătate, dar cheia este moderarea. O porție de aproximativ o pătrime de cană este suficientă pentru a beneficia de toate avantajele lor fără să exagerăm cu numărul caloriilor.