În meniurile moderne, nucile și semințele au câștigat un loc important. De la aperitive și salate, până la deserturi, aceste ingrediente aparent „mici” pot transforma complet masa de Crăciun. Sunt bogate în fibre, proteine și grăsimi sănătoase, oferă sațietate și energie, iar textura lor crocantă aduce echilibru într-un sezon culinar dominat de preparate grele și bogate.

Migdale, nuci, fistic, caju sau semințe de dovleac se încorporează ușor, nu necesită tehnici speciale și pot îmbunătăți aspectul și valoarea nutritivă a farfuriei. Sunt potrivite în preparate dulci, sărate și chiar în plating.

Sărbătorile nu înseamnă doar mese bogate. Înseamnă și echilibru, și alegeri conștiente. Pentru a face față provocărilor globale, precum schimbările climatice, pierderea biodiversității și afecțiunile medicale influențate de regimul alimentar, Lidl contribuie la transformarea sistemului alimentar global prin stabilirea unor obiective ambițioase în întregul său lanț valoric. Lidl își consolidează eforturile în ceea ce privește o alimentație conștientă, își îmbunătățește planul actual privind proteinele vegetale într-unul mai ambițios și își stabilește obiective ambițioase pentru toate cele trei categorii de alimente incluse în modelul Dietei Alimentare Pentru Sănătate Planetară (PHD): surse de proteine vegetale (leguminoase, nuci, semințe), cereale integrale și fructe și legume. Până în 2030, la nivel internațional, Lidl va extinde cu 20% față de 2023 ponderea alimentelor pe bază de plante disponibile, precum sursele de proteine pe bază de plante, cerealele integrale, fructele și legumele.

Cum integrăm oleaginoasele în preparatele de Crăciun

Nucile și semințele pot fi adăugate în:

salate cu frunze verzi și brânzeturi

piureuri și hummus

legume coapte

deserturi clasice cu crumble sau crustă crocantă

aperitive simple, precum tartine sau bruschete.

Idei de meniu de sărbători, cu preparate sănătoase

Asocierile sunt simple și eficiente: brânză de capră cu migdale feliate, dovleac copt cu semințe, fructe coapte cu nuci pecan sau carne de pasăre servită cu sosuri pe bază de oleaginoase.

Deserturile pot include crumble de nuci sau crustă cu migdale. Toate sunt idei accesibile și ușor de pregătit.

Pentru un meniu inspirat, mai jos sunt trei preparate în care oleaginoasele sunt ingrediente centrale.

Salată cu nuci

O alegere elegantă pentru mesele de sărbătoare, această salată aduce în farfurie culori vii, prospețime și un echilibru desăvârșit al aromelor. Fiecare îmbucătură combină crocantul nucilor cu savoarea ingredientelor proaspete. Ușor de pregătit și perfectă pentru o masă conștientă și echilibrată.

Descoperă cum se prepară pe Bucătăria Lidl și transformă fiecare moment în sărbătoare.

Tartă cu migdale și afine

Îndulcește atmosfera sărbătorilor cu o tartă rafinată cu migdale și afine, perfectă pentru mesele festive de Crăciun. Aroma delicată a migdalelor se îmbină armonios cu gustul ușor acrișor al afinelor, oferind un desert elegant, cu un aspect deosebit. Rețeta completă te așteaptă pe Bucătăria Lidl.

Bomboane energizante

Pentru un plus de energie şi savoare în zilele aglomerate – sau ca gustare ideală în pauza dintre pregătirile de sărbători – încearcă aceste bomboane energizante. Pline de ingrediente nutritive și dulceață naturală, sunt perfecte pentru momente rapide când ai nevoie de un boost. Descoperă modul de preparare pe Bucătăria Lidl.

Nucile și semințele sunt accesibile, versatile și se găsesc ușor. Pot transforma mesele de sărbători într-o experiență mai echilibrată, mai gustoasă și mai elegantă — fără efort. Sănătatea nu se ia pauză de Crăciun, dar poate fi integrată discret, prin alegeri mici, cu impact mare.