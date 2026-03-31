Un obicei zilnic aparent banal ar putea reduce semnificativ eficiența suplimentelor alimentare. Mulți oameni își încep dimineața cu o cafea și, în același timp, își administrează vitaminele, însă specialiștii avertizează că această combinație poate diminua absorbția nutrienților în organism. Potrivit unei analize publicate de Heute, cafeaua conține substanțe care interferează cu modul în care organismul absoarbe vitaminele și mineralele. „Cafeaua poate influența absorbția nutrienților și poate reduce efectul suplimentelor”, arată articolul citat.

Două componente din cafea sunt esențiale în acest proces: cofeina și taninurile. Taninurile, compuși vegetali cu rol antioxidant, pot acționa și ca „anti-nutrienți”, deoarece se leagă de anumite minerale în tractul digestiv, împiedicând absorbția lor eficientă.

În același timp, cofeina accelerează digestia, reducând timpul în care nutrienții pot fi absorbiți de organism. Astfel, suplimentele pot trece mai rapid prin sistemul digestiv, fără a-și produce efectele dorite.

- articolul continuă mai jos -

Suplimentele cel mai afectate

Experții atrag atenția că unele suplimente sunt mai sensibile la această interacțiune. Fierul este printre cele mai afectate, deoarece cafeaua poate reduce absorbția acestuia chiar și cu până la 54%, mai ales în cazul fierului de origine vegetală.

De asemenea, și alte minerale pot fi influențate:

calciul, important pentru oase

magneziul, esențial pentru mușchi și sistemul nervos

zincul, implicat în imunitate

În toate aceste cazuri, cafeaua poate reduce absorbția sau crește eliminarea lor din organism.

Nici ceaiul nu este o soluție ideală

Înlocuirea cafelei cu ceai nu rezolvă complet problema. Ceaiul negru și cel verde conțin, la rândul lor, taninuri, care pot afecta absorbția mineralelor. Singura alternativă considerată sigură în acest context este reprezentată de ceaiurile din plante, care nu conțin cofeină și au un conținut redus de taninuri.

Soluția nu este renunțarea la cafea, ci gestionarea momentului consumului. „Experții recomandă să existe un interval de cel puțin două ore între cafea și administrarea suplimentelor”, pentru a permite absorbția corectă a nutrienților. Alternativ, suplimentele pot fi luate în alte momente ale zilei, cum ar fi seara sau pe stomacul gol, fără consum de cafea.

Un obicei care merită corectat

Descoperirea evidențiază cât de mult pot influența detaliile din rutina zilnică eficiența suplimentelor. Într-un context în care tot mai multe persoane consumă vitamine și minerale pentru sănătate, modul de administrare devine la fel de important ca produsele în sine.

Specialiștii subliniază că, pentru a beneficia cu adevărat de suplimente, este esențial nu doar ce luăm, ci și cum le combinăm în viața de zi cu zi.