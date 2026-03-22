Cancerul este adesea perceput ca o întâmplare necontrolabilă. Într-adevăr, nimeni nu își poate controla complet sănătatea. Poți evita zahărul, poți face mișcare zilnic și totuși să te confrunți cu această boală. Totuși, există și lucruri pe care le putem face pentru a reduce semnificativ riscul, scrie publicația Parade.

Potrivit unei analize globale realizate de Organizația Mondială a Sănătății, patru din zece cazuri de cancer pot fi prevenite. Cea mai importantă măsură este evitarea consumului de tutun. Fumatul și vapingul sunt responsabile pentru aproximativ 15% dintre cazurile noi de cancer.

Alte măsuri utile includ o alimentație echilibrată, bogată în nutrienți, activitate fizică regulată, folosirea protecției solare și reducerea consumului de alcool.

Pe lângă ce mănânci, contează și modul în care gătești. Există o practică frecventă în bucătărie care poate crește expunerea la substanțe cancerigene.

Greșeala din bucătărie de evitat, potrivit unui oncolog

Reutilizarea uleiului de gătit poate părea o soluție practică, dar poate expune organismul la compuși periculoși. Dr. Wasif Saif, oncolog medical la Karmanos Cancer Institute, explică faptul că uleiurile încălzite la temperaturi ridicate, mai ales în cazul prăjirii repetate, suferă degradări chimice care duc la formarea unor substanțe potențial nocive.

Printre acestea se numără peroxizii lipidici, aldehidele și anumite compuși aromatici, asociați în studii experimentale cu activitate carcinogenă sau mutagenă.

Amanda Celone, dietetician specializat în oncologie la Yale Cancer Center, susține aceeași idee. De fiecare dată când uleiul este încălzit la temperaturi ridicate, structura lipidelor se modifică, rezultând produse oxidate care pot favoriza stresul oxidativ și reacțiile imune, mecanisme implicate în creșterea riscului de cancer.

În plus, prin reîncălzire, în ulei se acumulează particule de alimente arse, care contribuie la formarea acestor compuși. Ei pot fi ingerați odată cu alimentele prăjite sau inhalați prin fumul degajat în timpul gătitului. Expunerea cronică la astfel de substanțe este asociată cu stres oxidativ, inflamație și deteriorarea ADN-ului celular, procese implicate în apariția cancerului pe termen lung.

Ambii specialiști subliniază că orice consum de alimente prăjite implică expunerea la astfel de compuși. Consumul frecvent este asociat cu un risc mai mare de cancer de prostată, gastric și de colon. Există și unele dovezi din studii pe șoareci care sugerează că uleiul reutilizat ar putea crește riscul de metastaze pulmonare la animale care au deja cancer mamar.

Aceste modificări chimice pot apărea la orice tip de ulei, însă cele bogate în grăsimi nesaturate, precum uleiul de soia, porumb sau floarea-soarelui, sunt mai susceptibile la oxidare și la formarea rapidă a compușilor periculoși.

În schimb, uleiurile bogate în acizi grași mononesaturați sau saturați, cum ar fi uleiul de măsline extravirgin, uleiul de avocado, uleiul de arahide sau cel de rapiță, sunt mai rezistente la degradare și își păstrează mai bine structura la temperaturi ridicate.

O metodă mai sigură de gătit

Pentru a reduce expunerea la compuși cancerigeni, nu reutiliza uleiul de prăjit. Uleiurile care se degradează mai lent, precum cel de măsline extravirgin sau de avocado, sunt opțiuni mai potrivite.

Pe lângă stabilitatea la temperaturi mai ridicate, aceste uleiuri conțin și antioxidanți care ajută la protejarea organismului împotriva inflamației. Inflamația cronică și stresul oxidativ sunt implicate în dezvoltarea mai multor boli, inclusiv cancerul.

Un alt avantaj este că aceste uleiuri favorizează absorbția vitaminelor liposolubile din alimente.

Uleiul de in și cel de nucă sunt, de asemenea, benefice datorită conținutului ridicat de acizi grași omega-3, însă au un punct de fum scăzut și sunt potrivite mai degrabă pentru a fi adăugate la final, nu pentru gătit.

În general, câteva reguli simple pot reduce riscurile:

evită reutilizarea uleiului de prăjit

nu încălzi uleiul peste punctul de fum

păstrează uleiurile ferite de lumină și căldură

alege metode de gătit precum coacerea, gătirea la abur sau sotarea, în locul prăjirii în baie de ulei

pentru un risc mai redus, optează pentru uleiuri bogate în grăsimi mononesaturate și antioxidanți, precum uleiul de măsline extravirgin sau de avocado, mai ales dacă nu sunt reîncălzite repetat

Respectând aceste recomandări, poți limita expunerea la substanțe nocive în bucătărie și te poți concentra pe ceea ce contează: mâncarea.