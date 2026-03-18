Mitocondriile sunt centrala energetică a celulei. Dr. Tatiana Stângu, medic primar oftalmolog, a explicat, pentru G4Food, modul de funcționare al acestor celule, importanța lor pentru întregul organism și faptul că postul intermitent și dieta mediteraneeană pot ajuta la prevenirea deteriorării mitocondriilor.

Ce sunt mitocondriile și ce rol au în organism

„Mitocondriile sunt precum niște baterii în interiorul celulelor, generează energie, ATP (adenozin trifosfat) – care alimentează fiecare funcție biologică din corpul nostru și de care depinde fiecare organ din corpul nostru: creierul nostru, ochii noștri, inima noastră, mușchii noștri, sistemul nostru imunitar. Fără producerea de ATP nu există viață.

Însă mitocondriile nu doar produc ATP, ci ele și reglează inflamația în organism, controlează stresul oxidativ, oferă flexibilitate metabolică, asigura sănătatea circulației și a sistemului vascular”, explică dr. Tatiana Stângu.

Mitocondriile, bacterii antice, care ne prelungesc viața

Se crede despre mitocondrii că au provenit din procariote vechi – bacterii antice care acum două miliarde de ani au fost înghițite de celule eucariote. Pare complicat? De fapt, este simplu.

„Teoria endosimbiotică spune că mitocondriile au fost încorporate de către celule eucariote și deși ar fi trebuit să moară, mitocondriile au fost lăsate să trăiască în schimbul generării de ATP pentru celulă eucariotă (conversia alimentelor ingerate de celulă eucariotă în energie adenozin trifosfat).

- articolul continuă mai jos -

Această simbioză pare a fi benefică de ambele părți, deoarece toate formele de viață avansate – plante și animale -folosesc mitocondrii pentru a face ATP și încă mai păstrează unele caracteristici de a fi bacterii incorporate. Mitocondria are propriul ADN, separat de nucleul celulei și se poate divide pentru a face două mitocondrii noi și astfel se poateautoregenera, fără că celula gazdă să se multiplice.

Este dovedit faptul că pe măsură ce mai multe mitocondrii produc ATP, cu atât mai bine sunt mușchii, inima, creierul, ochii noștri, iar asta ne asigură supraviețuirea pentru o perioadă mai lungă de timp”, spune medicul.

Îmbătrânirea mitocondriilor favorizează apariția bolilor?

Pe măsură ce mitocondriile îmbătrânesc, sănătatea lor este afectată și apar dificultăți în generarea de energie, ATP.

„Pentru organismul pentru corpul nostru, acest lucru înseamnă afectare musculară: mai puțină forță și rezistență și energie mai scăzută. Îmbătrânirea mitocondriilor duce la afectare a creierului de la „brain fog”, afectare a memoriei, dificultăți de concentrare până la demență sau afectare a sistemului nervos periferic, de la parestezii până la paralizii. De asemenea, degenerescența maculară și glaucomul sunt favorizate, la fel ca și diabetul. În plus, pot apare afecțiuni cardiovasculare – afectare a endoteliului vascular secundar afectând producerea de oxid nitric – ceea ce presupune în final mai puțină oxigenare a țesuturilor”, spune dr. Stîngu.

Alimentația și stilul de viață modern îmbolnăvesc mitocondriile

Când mitocondriile pot fi deteriorate prin alimentație dezechilibrată și stil de viață modern, situații în care ele pot exploda, la propriu, fenomen fiind numit apoptoză.

„Când are loc apoptoza, se produc resturi celulare – molecule dăunătoare, numite radicali liberi (cunoscuți și sub numele de “specii reactive de oxigen” sau ROȘ) care provoacă inflamație. O supra-abundență a acestor radicali liberi deteriorează ADN-ul propriu al mitocondriilor și creează un ciclu vicios de disfuncții iar, în final, acest lucru duce la moarte celulară.

Însă există și un al doilea mod prin care mitocondriile deteriorate sunt îndepărtate: se produce prin autofagocitoză – numită mitofagie în cazul mitocondriilor – proces de autocurățare, în care mitocondria își digeră propriile componente și nu doar că astfel nu se produc radicali liberi și nu se produce inflamație, ci mitocondria își reciclează componentele și se transformă într-o mitocondrie nouă”, explică dr. Tatiana Stângu.

Cum ajută alimentația la regenerarea mitocondriilor

Dacă vrem să prelungim viața mitocondriilor și să le ajutăm să se regenereze trebuie să ținem cont de mai mulți factori, unul dintre ei fiind alimentația.

„Există numeroase mecanisme de îmbunătățire a mitofagiei:

Exercițiul fizic: îmbunătățește reciclarea mitocondriilor și semnalează corpului să producă mai multe mitocondrii– biogeneză mitocondrială

Somnul: în timpul somnului profund mitocondriile se repară în mod activ

Postul intermitent ajută la refacerea mitocondriilor

O descoperire mai recentă arată că substanțele nutritive pot ajuta mult microbiomul, iar alimentația bogată în polifenoli poate fi de mare ajutor”, afirmă medicul.

Polifenolii din alimente, secretul sănătății mitocondriilor și al longevității

Polifenolii sunt, de fapt, prebiotice și servesc că hrană pentru anumite bacterii intestinale. Practic, polifenolii fertilizează bacteriile intestinale bune.

„Polifenolii sunt unul dintre secretele longevității locuitorilor din zonele albastre (Sardinia, Ikaria, Okinawa, Loma Linda), unde oamenii trăiesc peste 100 de ani. Dieta mediteraneeană este una dintre cele mai bogate diete în polifenoli, deoarece se bazează pe alimente vegetale, ulei de măsline și produse minim procesate”, explică dr. Tatiana Stângu.

Așadar, consumați cu încredere proteine de calitate, precum pește, carne slabă, afine, mere, legume, ciocolată neagră, măsline, struguri, nuci și migdale, fasole, linte, oregano și busuioc, dacă vreți să aveți o viață lungă și sănătoasă.