Rețetă portokalopita cu portocală și sirop aromat

Portokalopita este un desert tradițional grecesc care surprinde prin simplitate: nu conține făină, dar are o textură fragedă și suculentă, datorită foilor de plăcintă uscate și a siropului de portocale. Preparatul, originar din Creta, este nelipsit din brutăriile locale și a devenit popular tocmai prin combinația neobișnuită de ingrediente și aromele intense de citrice, potrivit Olivemagazine.
Portokalopita se remarcă printr-o compoziție neobișnuită și o textură aparte:
Rețeta ar fi apărut ca soluție pentru a folosi resturile de foi filo rămase de la preparate precum spanakopita. În timp, desertul a devenit un clasic al bucătăriei grecești.
Portokalopita face parte din categoria deserturilor grecești numite siropiasta — prăjituri însiropate, concepute să rămână fragede mai multe zile. În varianta tradițională se folosește ulei, însă multe rețete moderne preferă untul, pentru un gust mai bogat.
Siropul de portocale este elementul-cheie al desertului. În varianta aromatizată, acesta poate include:
Mirodeniile adaugă profunzime și echilibrează dulceața. Pentru servire, desertul poate fi completat cu felii de portocală proaspătă, stropite cu sirop.
Pentru prăjitură:
Pentru servire:
Pentru sirop:
1. Pregătirea foilor filo
Preîncălzește cuptorul la 160°C (140°C ventilat). Unge o tavă rotundă de 20 cm și tapetează baza cu hârtie de copt.
Mototolește foile filo și așază-le în două tăvi. Coace-le 15 minute, apoi întoarce-le și mai lasă-le încă 15 minute, până devin complet uscate și crocante. Lasă-le să se răcească, apoi rupe-le în bucăți.
2. Prepararea compoziției
Crește temperatura cuptorului la 180°C (160°C ventilat).
Bate ouăle cu zahărul și coaja de portocală timp de aproximativ 5 minute, până când compoziția devine deschisă la culoare și aerată.
Adaugă sucul de portocale, iaurtul, bicarbonatul, praful de copt, sarea și untul. Amestecă până la omogenizare.
Încorporează jumătate din foile filo și amestecă până absorb lichidul, apoi adaugă restul și amestecă până când compoziția este uniformă.
3. Coacerea
Toarnă compoziția în tavă și nivelează. Coace 25–30 de minute, până când prăjitura devine aurie și revine ușor la atingere.
4. Prepararea siropului
Pune într-o cratiță zahărul, sucul de portocale, apa și mirodeniile. Adu la fierbere, apoi lasă să fiarbă la foc mic timp de 10 minute.
5. Însiroparea
Înțeapă prăjitura fierbinte pe toată suprafața și toarnă treptat siropul, până este complet absorbit. Lasă să se răcească complet.
6. Servirea
Servește prăjitura rece, cu frișcă, felii de portocală și, opțional, fulgi de migdale. Se păstrează la frigider până la 3 zile.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți