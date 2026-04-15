Portokalopita este un desert tradițional grecesc care surprinde prin simplitate: nu conține făină, dar are o textură fragedă și suculentă, datorită foilor de plăcintă uscate și a siropului de portocale. Preparatul, originar din Creta, este nelipsit din brutăriile locale și a devenit popular tocmai prin combinația neobișnuită de ingrediente și aromele intense de citrice, potrivit Olivemagazine.

Portokalopita se remarcă printr-o compoziție neobișnuită și o textură aparte:

nu conține făină

este preparată din foi filo uscate și sfărâmate

are o textură aerată, ușor crocantă la exterior și moale la interior

este intens însiropată, ceea ce o face foarte fragedă

Rețeta ar fi apărut ca soluție pentru a folosi resturile de foi filo rămase de la preparate precum spanakopita. În timp, desertul a devenit un clasic al bucătăriei grecești.

Parte din categoria deserturilor „siropoase”

Portokalopita face parte din categoria deserturilor grecești numite siropiasta — prăjituri însiropate, concepute să rămână fragede mai multe zile. În varianta tradițională se folosește ulei, însă multe rețete moderne preferă untul, pentru un gust mai bogat.

Rolul siropului aromat

Siropul de portocale este elementul-cheie al desertului. În varianta aromatizată, acesta poate include:

cardamom

scorțișoară

foi de dafin

Mirodeniile adaugă profunzime și echilibrează dulceața. Pentru servire, desertul poate fi completat cu felii de portocală proaspătă, stropite cu sirop.

Rețetă portokalopita cu portocală și sirop aromat

Ingrediente

Pentru prăjitură:

150 g unt topit (răcit ușor), plus extra pentru tavă

350 g foi de plăcintă (filo)

3 ouă

150 g zahăr

2 portocale mari (coajă rasă + aprox. 125 ml suc)

175 g iaurt grecesc

1 linguriță bicarbonat de sodiu

1 linguriță praf de copt

un praf de sare

Pentru servire:

frișcă

felii de portocală

fulgi de migdale (opțional)

Pentru sirop:

200 g zahăr

150 ml suc de portocale

75 ml apă

1 baton de scorțișoară

5 păstăi de cardamom

2 foi de dafin

Mod de preparare

1. Pregătirea foilor filo

Preîncălzește cuptorul la 160°C (140°C ventilat). Unge o tavă rotundă de 20 cm și tapetează baza cu hârtie de copt.

Mototolește foile filo și așază-le în două tăvi. Coace-le 15 minute, apoi întoarce-le și mai lasă-le încă 15 minute, până devin complet uscate și crocante. Lasă-le să se răcească, apoi rupe-le în bucăți.

2. Prepararea compoziției

Crește temperatura cuptorului la 180°C (160°C ventilat).

Bate ouăle cu zahărul și coaja de portocală timp de aproximativ 5 minute, până când compoziția devine deschisă la culoare și aerată.

Adaugă sucul de portocale, iaurtul, bicarbonatul, praful de copt, sarea și untul. Amestecă până la omogenizare.

Încorporează jumătate din foile filo și amestecă până absorb lichidul, apoi adaugă restul și amestecă până când compoziția este uniformă.

3. Coacerea

Toarnă compoziția în tavă și nivelează. Coace 25–30 de minute, până când prăjitura devine aurie și revine ușor la atingere.

4. Prepararea siropului

Pune într-o cratiță zahărul, sucul de portocale, apa și mirodeniile. Adu la fierbere, apoi lasă să fiarbă la foc mic timp de 10 minute.

5. Însiroparea

Înțeapă prăjitura fierbinte pe toată suprafața și toarnă treptat siropul, până este complet absorbit. Lasă să se răcească complet.

6. Servirea

Servește prăjitura rece, cu frișcă, felii de portocală și, opțional, fulgi de migdale. Se păstrează la frigider până la 3 zile.